- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 412
- Время на прочтение
- 2 мин
Даже очень жесткая свинина станет нежной и сочной в этом маринаде: кулинарный трюк профессионалов
Простой рецепт маринада от профессиональных поваров, который следует попробовать каждой опытной хозяйке.
Бывает, что даже качественное мясо после приготовления становится жестким и сухим. Особенно это касается свинины — если ее немного пересушить или неправильно замариновать, она теряет свою сочность. Однако профессиональные повара знают простой трюк: особый маринад, размягчающий волокна мяса и делающий его нежным, как сливочное масло.
Какой самый лучший маринад для свинины: даже жесткое мясо будет таять во рту
Этот рецепт не нуждается в дорогих ингредиентах — только то, что есть на каждой кухне. Чтобы свинина получилась сочной, нужно приготовить маринад на основе кефира или газировки с луком.
Ингредиенты:
500 мл кефира или минеральной воды с газом;
2 большие луковицы;
3 зубчика чеснока;
1 чайная ложка соли;
полчайной ложки черного молотого перца;
1 ч. ложка горчицы или соевого соуса (по желанию);
1 ст. ложка растительного масла.
Как приготовить маринад.
Лук натрите или измельчите в блендере — именно он смягчает волокна мяса.
Добавьте в лук чеснок, специи и кефир, хорошо перемешайте.
Уложите куски свинины в глубокую миску и залейте маринадом так, чтобы они были полностью покрыты.
Накройте пленкой и оставьте на 6-10 часов в холодильнике, идеально — на ночь.
Кисломолочное основание (кефир) расщепляет белки, делая мясо нежным и мягким. Лук выделяет природные ферменты, разрыхляющие текстуру мяса. Газированная вода насыщает волокна углекислотой, благодаря чему мясо становится сочным даже после запекания или жарки. Этот эффект маринада хорошо известен шеф-поварам, использующим подобный принцип для приготовления стейков и шашлыков.
Как приготовить свинину после маринования
После того как мясо настоялось, его следует обсушить бумажным полотенцем, чтобы образовалась хорошая корочка. Дальше можно:
жарить на сковороде или гриле;
запекать в фольге;
готовить на шпажках как шашлык.
Мясо получается настолько нежным, что буквально тает во рту, а аромат лука и специй придает ему домашний шарм. Если вы хотите получить карамельную корку, за 10 минут до готовности смажьте мясо смесью меда и соевого соуса. Этот прием подчеркнет вкус и сделает блюдо ресторанным.