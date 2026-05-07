Даже одна ночь без сна вызывает повреждение мозга, как при болезни Альцгеймера: новое исследование

Даже кратковременная бессонница или одна бессонная ночь могут спровоцировать в человеческом мозге патологические процессы, обычно наблюдающиеся при тяжелых дегенеративных заболеваниях. К такому тревожному выводу пришли ученые из Университета Ибадана (Нигерия), проанализировав медицинские исследования за последние 25 лет.

Разрушительные последствия «олл-найтеров»

Исследование, опубликованное в журнале IBRO Neuroscience Reports, свидетельствует, что отсутствие сна вызывает в мозгу каскад проблем, зеркально отражающих симптомы болезни Альцгеймера. В частности, ученые зафиксировали:

Ослабление связей между клетками мозга (синапсами).

Воспаление , разрушающее память.

Накопление токсинов , которые в норме вымываются во время сна.

Замедление регенерации: мозг начинает производить меньше новых клеток.

«Даже короткие периоды лишения сна приводят к измеряемому снижению пластичности синапсов и функциям памяти», — отмечают исследователи.

Мозг в ловушке токсичных белков

Наиболее уязвимой зоной оказался гиппокамп — участок мозга, ответственный за превращение кратковременных воспоминаний в длительные. Во время сна он генерирует специальные электрические волны, которые будто бы «прокручивают» события дня для их сохранения.

Без сна гиппокамп прекращает работать должным образом, что приводит к накоплению токсичных белков — бета-амилоида и тау-белка. Именно эти вещества являются главными маркерами болезни Альцгеймера, что приводит к прогрессирующей потере памяти и когнитивных функций.

Можно ли это исправить?

В отличие от неизлечимой болезни Альцгеймера, повреждения от бессонницы обычно обратимы, если вовремя изменить образ жизни. Ученые выделили несколько ключевых рекомендаций по восстановлению мозга:

Дневной сон: короткий отдых в течение 10–30 минут поможет восстановить внимание и настроение после бессонной ночи. Гигиена сна: стабильный график (ложиться и вставать в одно и то же время), прохладная и темная спальня. Отказ от гаджетов: синий свет экранов разрушает гормон сна мелатонина. Норма: взрослым (18–64 года) критически важно спать от 7 до 9 часов в сутки.

Исследователи предостерегают: популярная среди студентов и работников стратегия «готовиться всю ночь» на самом деле лишь мешает усваивать информацию и принимать решения на следующий день, создавая «ложные воспоминания» и эмоциональную нестабильность.

