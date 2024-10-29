Даже опытные водители не догадываются: что означает маленькая стрелочка у индикатора уровня горючего

Наверное, вы даже не обращали внимание на эту маленькую стрелочку возле индикатора уровня топлива. Но она играет немаловажную роль.

Рядом с лампочкой, показывающей уровень топлива в автомобиле, есть маленькая стрелочка. Водители на нее почти никогда не обращают внимания, однако эта отметка важна.

Хотя большинство водителей не замечают маленькую стрелочку, стоит хотя бы иногда бросать на нее взгляд. Особенно когда вы заезжаете на заправку, чтобы заправить автомобиль топливом. Дело в том, что это обозначение указывает на то, с какой стороны на машине расположен бак.

Взглянув на стрелку сразу становится понятно, какой стороной подъезжать к бензоколонке.

Эта отметка особенно полезна для начинающих водителей, ведь часто они теряются, когда подъезжают к заправке. Это приводит к тому, что они заезжают не той стороной и им приходится делать это снова.

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