Даже при -30 °C дома будет теплее: какой скандинавский секрет помогает уберечься от холода

Как утеплить дом без больших затрат / © pexels.com

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В скандинавских странах к таким проблемам привыкли давно, ведь холодный сезон там может занять несколько месяцев. Поэтому местные жители уделяют немало внимания обустройству дома и стараются не упускать тепло на улицу, пишут в Antena3.

Некоторые их привычки можно взять без ремонта и больших затрат. Иногда достаточно проверить окна, повесить более плотные шторы или высвободить пространство перед батареями, чтобы в комнате стало комфортнее.

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Как скандинавы сохраняют тепло в доме

Один из главных принципов — не давать теплу напрасно выходить из дома. Если через щели в окнах проходит холодный воздух, а нагретый быстро покидает комнату, отоплению приходится работать интенсивнее.

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Поэтому перед наступлением морозов следует осмотреть окна и двери, проверить уплотнители и обратить внимание на холодные участки у наружных стен. Не менее важно убедиться, что батареи ничем не закрыты и могут нормально обогревать помещение.

Впрочем, не все проблемы можно решить бытовыми уловками. Если дом плохо утеплен или тепло выходит через крышу и стены, без устранения этих недостатков ощутимого результата может не быть.

Почему зимой следует закрывать окна плотными шторами

Из-за холодного стекла комната может казаться более прохладной, даже если отопление работает исправно. Плотные шторы помогают снизить теплообмен у окна и делают пребывание рядом с ним более комфортным.

Но здесь есть один нюанс: днем, когда у окна светит солнце, шторы лучше раздвигать. Солнечные лучи могут немного прогреть комнату, так что нет смысла заслонять их плотной тканью. Вечером окна, напротив, следует закрывать.

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Следите также, чтобы длинные шторы не накрывали батареи. Если ткань перекрывает движение теплого воздуха, комната может прогреваться медленнее.

Конечно, сами шторы не сделают старые негерметичные окна тёплыми. Если от рам ощутимо тянет, сначала нужно устранить сквозняки, а потом рассчитывать на дополнительный эффект от текстиля.

Что поможет защитить жилище от сквозняков

Иногда причина холода скрывается в мелочах. Например, из-за изношенного уплотнителя в окне или щели под входной дверью холодный воздух постоянно попадает в комнату. Из-за этого даже теплое жилище быстро теряет комфортную температуру.

Перед зимой проверьте состояние оконных рам, уплотнителей дверей и мест, где конструкции прилегают к стенам. Если резиновые прокладки потрескались или потеряли форму, их лучше заменить. Для щелей используют подходящие герметики и уплотнительные материалы.

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Если окна стары и пропускают холод, можно воспользоваться специальной теплоизоляционной пленкой. Важно правильно подобрать ее тип и следовать инструкциям производителя.

Не стоит забывать и о проветривании. Зимой лучше открыть окно настежь на несколько минут, чем часами держать его немного приоткрытым. Так воздух успеет обновиться, а стены и мебель не остынут так сильно.

Зачем скандинавы используют ковры зимой

Холодный пол способен испортить впечатление даже от хорошо отапливаемой комнаты. Особенно это ощутимо, если под ногами плитка или покрытие над неотапливаемым подвалом.

В таком случае выручит ковер. Он делает пол более приятным на ощупь и помогает уменьшить чувство холода. Больше разницу можно заметить в тех местах, где люди часто ходят босиком или проводят много времени сидя.

Однако ковер не заменит теплоизоляцию. Если пол остается холодным даже после прогревания комнаты, следует проверить, достаточно ли утепленное перекрытие. В частном доме проблема иногда связана с подпольем или подвалом.

Почему мебель не стоит ставить вплотную к батареям

Большой диван перед радиатором или длинные плотные шторы, закрывающие батарею, могут мешать теплому воздуху распространяться по комнате. В результате у отопительного прибора будет горячо, а в другой части помещения — прохладно.

Поэтому желательно оставлять перед радиаторами свободное пространство и не заставлять их мебелью. Не следует накрывать батареи вещами или закрывать декоративными экранами, препятствующими циркуляции воздуха.

Если радиатор греет частично или остается холодным, дело может быть не в мебели. Причиной бывает воздух в системе, неисправный клапан или другая техническая проблема. В таком случае лучше обратиться к специалисту.

Как сохранить тепло в доме и не переплачивать за отопление

Чтобы зимой в доме было комфортнее, не обязательно сразу покупать обогреватель или тратиться на ремонт. Начните с простых вещей:

Проверьте окна и двери. Устраните сквозняки и замените изношенные уплотнители. Используйте солнечный свет. Днем раздвигайте шторы, а после заката закрывайте их. Не заставляйте батареи. Дайте теплому воздуху свободно циркулировать по комнате. Постелите ковер на холодный пол. Это особенно уместно в комнатах с плиткой или над подвалом. Проветривайте коротко. Несколько минут с открытым окном обычно достаточно для быстрого обновления воздуха. Обратите внимание на утепление. Если комнаты быстро остывают, проверьте окна, наружные стены, крышу и пол.

Есть и другой момент, о котором часто забывают: чрезмерно охлаждать комнаты зимой нежелательно. Из-за разности температур и повышенной влажности на холодных поверхностях может появляться конденсат, а впоследствии — плесень. Поэтому следует поддерживать комфортную температуру и регулярно проветривать дом.

Начать можно с самого простого: найти источники сквозняков, переставить мебель и правильно пользоваться шторами. Если даже после этого в доме холодно, причина, вероятно, более серьезная и требует проверки системы отопления или теплоизоляции.

FAQ

Как сохранить тепло в доме зимой без обогревателя?

Прежде всего проверьте, не проходит ли холодный воздух через окна и двери. Днем открывайте шторы, чтобы солнце прогревало комнату, а вечером закрывайте их. Уберите мебель от батарей и постелите ковер на холодный пол. Если в доме все равно прохладно, следует проверить качество утепления и исправность отопления.

Как утеплить окна на зиму, чтобы не дуло?

Начните с обзора рам и уплотнителей. Если резиновые прокладки износились, их лучше заменить. Щели можно закрыть соответствующими герметиками или уплотнительными материалами, а для дополнительной защиты использовать специальную теплоизоляционную пленку. Плотные шторы также помогут снизить ощущение холода у окна, но не заменят устранение сквозняков.

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