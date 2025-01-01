Даже с домашними животными диваны будут идеальными: возьмите терку и 1 кусок одного средства

Чтобы быстро и качественно очистить мягкую мебель не нужно покупать химические средства. Вы можете сделать это тем, что есть в каждом доме.

Хотя бы раз в год необходимо проводить генеральную уборку, во время которой приводить в порядок мягкую мебель. Не следует забывать, что кресла и диваны также нуждаются в очистке.

Справиться с этой задачей поможет обычное хозяйственное мыло. Оно прекрасно очищает любые поверхности в доме не хуже магазинных химических средств.

Чтобы убрать грязь и въевшийся неприятный запах из ткани мягкой мебели, запомните такой алгоритм действий:

Возьмите терку и на самый мелкий ее отсек натрите целый кусок хозяйственного мыла.

Стружку, которую вы получили, нужно натереть в обивку всей мягкой мебели в доме.

Далее возьмите влажные салфетки и чистку губки для мытья посуды, чтобы тщательно протереть ткань.

Теперь нужно весь мыльный пласт смыть с помощью теплой и чистой воды. Можно повторить все шаги, пока мебель не станет полностью чистой.

Дайте мебели полностью высохнуть и наслаждайтесь полученным результатом.

Хотя этот метод и очень прост, но он крайне эффективно борется с разными видами загрязнений, а также неприятным запахом мебели. А еще с ним вы справитесь с шерстью домашних животных, которая остается на диванах и креслах.

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