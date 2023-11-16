Даже самая черная сковорода станет зеркально чистой: как за 3 минуты избавиться от нагара

Для приготовления раствора для чистки нагара вам понадобится всего три минуты, сода и уксус.

Этот магический народный метод даже из самой черной и грязной сковороды сделает зеркало. Поэтому вы сможете наслаждаться чистотой своей посуды и собственного мастерства, ведь такой способ требует всего несколько минут вашего времени. Рассказываем, как с помощью простого бабушкиного метода избавиться от нагара из сковородки и другой посуды.

Чем вывести нагар из сковороды и другой посуды

Чтобы сделать даже самую черную сковороду сияющей и безупречно чистой, вам нужно приготовить чистящее средство. Этим средством пользовались еще наши бабушки, поэтому оно очень эффективно, поскольку проверено временем. На его приготовление вам понадобится всего 3 минуты.

Составляющие, необходимые для раствора:

сода;

уксус;

вода;

губка для мытья посуды;

металлическая щетка для посуды;

поваренная соль.

Как отчистить сковороду от нагара

Приготовление раствора. Сода и уксус обладают мощной очищающей и дезинфицирующей силой. Для приготовления раствора возьмите 100 г соды и 50 г уксуса, смешайте это все в глубокой миске. Затем тщательно распределите эту пасту по всей поверхности сковороды, где есть нагар. Оставьте раствор работать на 15-20 минут, это позволит смеси проникнуть в слои грязи, чтобы вы могли с легкостью удалить ее. Если случай очень сложен, грязную посуду можно замочить в кипятке на ночь.

Сода и уксус обладают мощной очищающей и дезинфицирующей силой. Для приготовления раствора возьмите 100 г соды и 50 г уксуса, смешайте это все в глубокой миске. Затем тщательно распределите эту пасту по всей поверхности сковороды, где есть нагар. Оставьте раствор работать на 15-20 минут, это позволит смеси проникнуть в слои грязи, чтобы вы могли с легкостью удалить ее. Если случай очень сложен, грязную посуду можно замочить в кипятке на ночь. Чистка сковородки. После того как раствор из соды и уксуса отработает, нужно средством для мытья посуды или металлической щеткой пройтись по поверхности сковороды, чтобы удалить остатки нагара. Это следует делать осторожно, избегая царапин. Далее помойте сковороду теплой водой, чтобы удалить остатки соды, уксуса и грязи. Такой способ не подходит для чистки сковородок с тефлоновым покрытием, потому что вы его повредите. Для того чтобы удалить запах соды, если он есть, нужна каменная соль. Просто немного потрите ею сковородку.

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