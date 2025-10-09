- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 291
- Время на прочтение
- 1 мин
Даже самые старые кастрюли будут сиять, как новые: как за 5 минут избавиться от нагара, и жира
Это простое копеечное средство из аптеки очищает даже возрастную грязь за несколько минут. Идеально подойдет для алюминиевой, стальной и эмалированной посуды.
Каждая хозяйка знает, как трудно отмыть старые кастрюли после продолжительного использования. Привычные средства — сода, уксус, лимонная кислота, не всегда помогают, а иногда даже повреждают покрытие. Однако есть один простой, безопасный и копеечный способ, возвращающий посуде блеск буквально за 5 минут.
Как быстро избавиться от нагара, жира и налета с кастрюль с помощью копеечного средства
Это перекись водорода, которую мы используем для обработки ран, но она еще обладает невероятными очищающими свойствами. А чтобы средство справилось с нагаром и жиром, его нужно правильно смешать.
Рецепт приготовления смеси для чистки кастрюль.
Возьмите 2 столовые ложки перекиси водорода 3%.
Добавьте столовую ложку жидкого мыла или средства для мытья посуды.
Перемешайте и получите густую пену.
Как использовать.
Нанесите смесь на грязные участки кастрюли.
Оставьте на 5-7 минут.
Затем помойте мягкой губкой — жир и нагар буквально сойдут сами.
Эта смесь отлично работает даже на устаревших пятнах и не вредит металлу.
Перекись водорода действует как кислородный отбеливатель — он расщепляет органические загрязнения, жир и остатки пищи на молекулы воды и кислорода. А жидкое мыло помогает удалить остатки налета и создает скользкую пленку, чтобы грязь легко снималась. В отличие от уксуса или соды такая комбинация не повреждает эмаль, алюминий или нержавейку.