Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
291
Время на прочтение
1 мин

Даже самые старые кастрюли будут сиять, как новые: как за 5 минут избавиться от нагара, и жира

Это простое копеечное средство из аптеки очищает даже возрастную грязь за несколько минут. Идеально подойдет для алюминиевой, стальной и эмалированной посуды.

Вера Хмельницкая
Каждая хозяйка знает, как трудно отмыть старые кастрюли после продолжительного использования. Привычные средства — сода, уксус, лимонная кислота, не всегда помогают, а иногда даже повреждают покрытие. Однако есть один простой, безопасный и копеечный способ, возвращающий посуде блеск буквально за 5 минут.

Как быстро избавиться от нагара, жира и налета с кастрюль с помощью копеечного средства

Это перекись водорода, которую мы используем для обработки ран, но она еще обладает невероятными очищающими свойствами. А чтобы средство справилось с нагаром и жиром, его нужно правильно смешать.

Рецепт приготовления смеси для чистки кастрюль.

  • Возьмите 2 столовые ложки перекиси водорода 3%.

  • Добавьте столовую ложку жидкого мыла или средства для мытья посуды.

  • Перемешайте и получите густую пену.

Как использовать.

  • Нанесите смесь на грязные участки кастрюли.

  • Оставьте на 5-7 минут.

  • Затем помойте мягкой губкой — жир и нагар буквально сойдут сами.

  • Эта смесь отлично работает даже на устаревших пятнах и не вредит металлу.

Перекись водорода действует как кислородный отбеливатель — он расщепляет органические загрязнения, жир и остатки пищи на молекулы воды и кислорода. А жидкое мыло помогает удалить остатки налета и создает скользкую пленку, чтобы грязь легко снималась. В отличие от уксуса или соды такая комбинация не повреждает эмаль, алюминий или нержавейку.

