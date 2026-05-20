Даже самый темный уголок сада оживет: 11 кустарников, которые изменят двор до неузнаваемости

Рододендроны / © Associated Press

Участки сада, куда почти не попадает солнце, часто остаются пустыми или выглядят менее ухоженными. Впрочем, ландшафтные дизайнеры и садоводы убеждают: даже в полной тени можно создать пышное и многослойное зеленое пространство. Для этого стоит выбрать кустарники, которые хорошо переносят недостаток света и не теряют декоративности.

Об этом сообщило издание martha stewart.

В подборку лучших тенелюбивых растений специалисты внесли 11 кустарников и декоративных культур, которые способны расти как в полутени, так и в полностью затененных местах.

Одним из самых эффектных растений назвали магонию сорта Soft Caress. Это компактный вечнозеленый кустарник с насыщенно-зеленой листвой, которая напоминает бамбук. Зимой растение украшается ярко-желтыми цветами. Садоводы отмечают, что этот сорт не имеет колючек и не разрастается слишком агрессивно.

Для тех, кто хочет добавить цвета темным участкам сада, рекомендуют рододендроны. Особенно выделяют сорт Southgate Radiance, который хорошо переносит жару и засушливые условия. Его темно-лавандовые бутоны раскрываются в светло-фиолетовые цветы, а сам кустарник сохраняет компактную форму.

В список также вошел американский фундук. Весной и в конце зимы растение украшает сад длинными свисающими сережками, а позже дает съедобные орехи. Специалисты отмечают, что этот кустарник требует достаточно пространства, поскольку может активно разрастаться.

Еще одним популярным растением стала серебристолистная гортензия. Она цветет белыми соцветиями в начале лета и привлекает опылителей. Засохшие цветы могут оставаться на кусте до осени и даже зимой, создавая дополнительную текстуру в саду. Особенностью этой гортензии является то, что ее можно сильно обрезать в конце зимы для поддержания компактной формы.

Для затененных участков также советуют высаживать калину кленоволистную. Весной она покрывается мелкими белыми цветами, а затем на кустах появляются ягоды, которые привлекают птиц. Осенью листья этой калины меняют цвет на красный, розовый или фиолетовый.

Среди крупных декоративных кустарников эксперты отметили горькокаштан мелкоцветный. Растение формирует длинные белые соцветия, похожие на подсвечники, которые привлекают бабочек и колибри. Хотя больше солнца способствует обильному цветению, кустарник хорошо растет и в тени.

Для создания контраста в саду рекомендуют гейхереллу сорта Twilight. Она имеет декоративные листья темных фиолетовых, бордовых и серебристых оттенков с яркой пурпурной нижней частью.

В перечень также попала фатсхедера — декоративное растение, похожее на плющ. Оно имеет вьющиеся стебли, но не распространяется агрессивно и хорошо подходит для заполнения затененных зон.

Кроме этого, специалисты рекомендуют высаживать лейкотое — декоративный кустарник с узкими блестящими листьями насыщенного зеленого цвета. Особенно популярным называют сорт Squazam, который формирует небольшие белые цветы в форме урны. Растение хорошо чувствует себя во влажной, хорошо дренированной почве и подходит для затененных уголков сада, где другие культуры часто теряют декоративность.

Еще одним удачным вариантом для тени считают тис. Этот вечнозеленый кустарник ценят за густую темно-зеленую хвою, устойчивость к жаре, засухе и большинству вредителей. Сорт тиса сливового отличается компактной формой и способностью сохранять насыщенный цвет листьев даже зимой. Садоводы отмечают, что растение хорошо подходит для создания бордюров и декоративных зеленых зон в течение всего года.

Также в список лучших тенелюбивых растений вошла камелия. Ее кусты имеют крупные цветы, похожие на розы, а период цветения длится с осени до ранней весны. Камелии лучше всего растут в теплом и влажном климате, любят утренний свет и легкую послеобеденную тень. В зависимости от сорта цветы могут быть розовыми, белыми, желтыми или фиолетовыми. Благодаря длительному цветению и пышной листве камелии часто используют как главный декоративный акцент в затененных садах.

