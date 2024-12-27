Даже самый засаленный плед станет чище нового: возьмите всего 2 ингредиента и воду

Если вы не знаете как очистить очень грязный плед, попробуйте этот простой метод. Он поможет без лишних затрат справиться с проблемой.

Пледы могут очень быстро загрязняться, ведь дети с удовольствием ими играют, а домашние любимцы прячутся в зимний период, чтобы погреться. Однако существует простой способ вернуть былую чистоту и свежесть этим вещам. Вам для этого понадобятся всего лишь два средства.

Для начала нужно подготовить большой таз или ванную, где вы будете стирать изделие. Туда следует налить теплую воду. Теперь возьмите 1 ст. ложку моющего средства и 2 ст. ложки соды в 10 л воды. Сочетание этих двух ингредиентов прекрасно убирает массивные пятна, а также стойкие загрязнения и неприятный запах.

После добавления соды обязательно хорошо перемешайте средство, чтобы она растворилась. Положите в полученный раствор плед и оставьте на несколько часов, а лучше на ночь, чтобы средство проникло внутрь ткани и начало действовать.

Через несколько часов попробуйте аккуратно постирать плед в растворе руками. Наибольшее внимание обращайте на места с стойкими пятнами. Не забудьте после стирки дополнительно прополоскать плед в чистой воде, чтобы смылись остатки средства.

Плед следует сушить на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Важно, чтобы ткань хорошо просохла, иначе может появиться неприятный затхлый запах. Когда плед полностью высохнет, вы заметите, что он стал мягким, нежным на ощупь и чистым.

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