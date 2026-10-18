Даже старая и серая постель будет идеально белой: вот что нужно добавить во время стирки

Как отбелить постельное белье

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Белые простыни со временем теряют свежесть, приобретают серый оттенок и даже после стирки выглядят несвежими. Но причина не всегда в том, что ткань безнадежно испортилась: в волокнах могут скапливаться остатки моющего средства, пот, кожный жир и минеральные отложения из воды. Издание Apartment Therapy в материале о восстановлении постельного белья рассказывает о простом домашнем способе, который вернет постели идеальную белизну.

Что добавить в барабан во время стирки, чтобы постель стала светлее

Обычная пищевая сода — доступное средство, которое может усилить действие стирального порошка, помочь справиться с запахами и облегчить удаление загрязнений. Особенно полезной она может быть при жесткой воде, когда минеральные отложения мешают эффективной стирке.

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Чтобы освежить белые простыни и наволочки, повторите такой способ.

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Отмерьте пол стакана пищевой соды — примерно 100–120 г в зависимости от ее плотности.

Загрузите белую постель в барабан, добавьте обычное стиральное средство в соответствии с инструкцией.

Засыпьте соду в барабан вместе с бельем.

Выберите температуру и режим стирки, разрешенные на этикетке постельного белья.

Если ткань посерела из-за накопления грязи и остатков моющих средств, после стирки она может стать более свежей. Однако сода не является отбеливателем, поэтому давние желтые пятна или стойкое обесцвечивание она может не убрать полностью.

Еще одно домашнее средство для обновления белья

Если проблема заключается не только в загрязнениях, но и в остатках стирального средства, иногда помогает обычный уксус. Его можно использовать отдельно — в отделении для кондиционера, если это позволяет инструкция стиральной машины. Он может способствовать удалению части моющих остатков и минерального налета.

Важно не смешивать уксус с содой в одной емкости: они реагируют между собой и в значительной степени нейтрализуют друг друга. Также не добавляйте уксус к хлорному отбеливателю, такая комбинация может выделять опасный газ. Если производитель стиральной машины не рекомендует уксус, лучше отказаться от этого способа.

Как вернуть постельному белью белый цвет

Перед стиркой отделяйте белые вещи от цветных и не перегружайте барабан. Избыток порошка тоже может оставлять на ткани налет, поэтому не следует увеличивать дозировку в надежде на лучший результат.

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Если простыни давно посерели, а обычная стирка не помогает, более эффективным вариантом может быть кислородный отбеливатель для белых тканей. Используйте его по инструкции и с учетом состава материала.

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