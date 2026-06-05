Даже старая ванна будет идеально белой: как избавиться от желтизны, ржавчины и известкового налета

Со временем даже самая дорогая ванна теряет свой белоснежный цвет. Желтые пятна, ржавые потеки и известковый налет постепенно накапливаются на поверхности, поэтому сантехника выглядит старой и неряшливой. Однако торопиться с ее заменой не стоит. Существует несколько проверенных средств, которые помогут вернуть чистоту и сияние даже без агрессивных химических средств.

Лимонная кислота — враг известкового налета. Одним из самых эффективных средств для борьбы с известковым налетом считается лимонная кислота. Она хорошо растворяет минеральный налет, образующийся через жесткую воду. Для очистки достаточно растворить 3 столовых ложки лимонной кислоты в литре теплой воды, нанести раствор на проблемные места и оставить на 20 минут. После этого поверхность протереть губкой и смыть чистой водой. Ванна станет гораздо светлее уже после первой процедуры.

Пищевая сода и перекись водорода от желтизны. Если эмаль потеряла белизну и покрылась желтым налетом, поможет смесь пищевой соды и перекиси водорода. Такое средство деликатно очищает поверхность и не повреждает покрытие. Соду смешивают с перекисью до образования густой пасты, наносят на загрязненные участки и оставляют примерно на пол часа. Затем поверхность очищают мягкой губкой и тщательно промывают водой. После такой обработки ванна заметно светлеет.

Уксус поможет убрать ржавые потеки. Ржавчина чаще всего появляется у смесителей, сливных отверстий и в местах постоянного контакта с водой. Для борьбы с ней хорошо подходит обычный уксус. Бумажные полотенца или салфетки пропитывают уксусом и накладывают на ржавые пятна на 2 часа. После этого загрязнения легко удаляются губкой. Для устаревших пятен процедуру можно повторить несколько раз.