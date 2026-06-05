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Даже старая ванна будет идеально белой: как избавиться от желтизны, ржавчины и известкового налета
Вернуть белоснежный цвет можно даже очень старой ванне. Благодаря этим простым и доступным средствам сантехника снова будет, как новая.
Со временем даже самая дорогая ванна теряет свой белоснежный цвет. Желтые пятна, ржавые потеки и известковый налет постепенно накапливаются на поверхности, поэтому сантехника выглядит старой и неряшливой. Однако торопиться с ее заменой не стоит. Существует несколько проверенных средств, которые помогут вернуть чистоту и сияние даже без агрессивных химических средств.
Как быстро отбелить старую ванну: лучшие способы
Лимонная кислота — враг известкового налета. Одним из самых эффективных средств для борьбы с известковым налетом считается лимонная кислота. Она хорошо растворяет минеральный налет, образующийся через жесткую воду. Для очистки достаточно растворить 3 столовых ложки лимонной кислоты в литре теплой воды, нанести раствор на проблемные места и оставить на 20 минут. После этого поверхность протереть губкой и смыть чистой водой. Ванна станет гораздо светлее уже после первой процедуры.
Пищевая сода и перекись водорода от желтизны. Если эмаль потеряла белизну и покрылась желтым налетом, поможет смесь пищевой соды и перекиси водорода. Такое средство деликатно очищает поверхность и не повреждает покрытие. Соду смешивают с перекисью до образования густой пасты, наносят на загрязненные участки и оставляют примерно на пол часа. Затем поверхность очищают мягкой губкой и тщательно промывают водой. После такой обработки ванна заметно светлеет.
Уксус поможет убрать ржавые потеки. Ржавчина чаще всего появляется у смесителей, сливных отверстий и в местах постоянного контакта с водой. Для борьбы с ней хорошо подходит обычный уксус. Бумажные полотенца или салфетки пропитывают уксусом и накладывают на ржавые пятна на 2 часа. После этого загрязнения легко удаляются губкой. Для устаревших пятен процедуру можно повторить несколько раз.
Кислородный отбеливатель для сильно загрязненных ванн. Если домашние средства не приносят желаемого результата, можно воспользоваться кислородным отбеливателем без хлора. Такие средства эффективно убирают желтизну, не обладают резким запахом и подходят для большинства типов ванн. Раствор наносят согласно инструкции производителя, оставляют на время, после чего тщательно смывают. Этот способ особенно полезен для старых эмалированных ванн с многочисленными пятнами.