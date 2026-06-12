Даже старые краны будут сиять чистотой, а известковый налет сойдет сам: действенные смеси для чистки

Чем отчистить краны от известкового налета. / © www.freepik.com/free-photo

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Если обычное моющее средство не справляется с толстым слоем известкового налета, следует воспользоваться более мощными смесями. Опытные хозяйки и мастера по клинингу знают несколько проверенных способов, помогающих очистить даже старые смесители без дорогих профессиональных средств.

Лимонная кислота и средство для мытья посуды

Эта смесь считается одной из самых эффективных против старого известкового налета. Для приготовления требуется:

2 столовые ложки лимонной кислоты;

1 столовая ложка средства для мытья посуды;

200 мл теплой воды.

Смесь наносят на кран губкой или салфеткой и оставляют на 30 минут. Лимонная кислота растворяет минеральные отложения, а моющее средство помогает проникнуть глубже в загрязнение.

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Зубная паста и нашатырный спирт

Этот способ часто используют для старых хромированных смесителей.

Смешайте:

1 чайную ложку белой зубной пасты;

1 чайную ложку нашатырного спирта.

Получившуюся пасту наносят на проблемные участки на 15 минут, после чего протирают мягкой тканью. Средство хорошо убирает налет, возвращает блеск и помогает избавиться от тусклости металла.

Перекись водорода и пищевая сода

Эта смесь особенно эффективна против налета и желтых пятен у основания смесителя.

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Для приготовления нужно взять:

2 столовые ложки соды;

1 столовую ложку перекиси водорода.

Пасту наносят на загрязнение на 20 минут. После этого поверхность протирают влажной губкой. Смесь работает значительно агрессивнее обычной соды.

Горячий раствор лимонной кислоты для аэратора

Больше всего извести накапливается именно на аэраторе — сеточке на конце крана. Профессионалы советуют открутить аэратор и погрузить его на ночь в горячий раствор:

3 столовые ложки лимонной кислоты;

500 мл горячей воды.

К утру даже очень старые отложения легко удаляются щеткой.

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Секрет клинеров для безупречного сияния кранов

После очистки смеситель следует натереть несколькими каплями детского или минерального масла. Оно создает тонкую защитную пленку, благодаря которой вода меньше задерживается на поверхности, а новый налет образуется гораздо медленнее.

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