Даже старые кухонные полотенца будут, как новые: этот метод поможет избавиться от въедливых пятен

Кухонные полотенца имеют самые сложные загрязнения. Они быстро теряют свой первозданный вид от постоянной стирки. А все въедливые пятна, которые остаются от жира, еды и напитков, вообще нельзя ничем вывести, даже очень агрессивные средства не справляются с ними. Впрочем, есть такие подручные средства, которые легко справятся с проблемными пятнами. Рассказываем, чем отстирать кухонные полотенца, чтобы они были, как только из магазина.

Как отстирать жирные пятна из кухонных полотенец

Кухонные полотенца можно отстирать от устаревших жирных пятен несколькими способами.

Растительное масло и отбеливатель. Для такого способа стирки нужно взять 8 литров воды, 3 столовых ложки любого отбеливателя, 2 столовых ложки масла и 2 ложки геля для мытья посуды. Все хорошо размешать, довести смесь до кипения, а затем замочить в ней полотенца на несколько часов. После замачивания хорошо выполоскайте их в теплой воде – и ваши полотенца станут как новые.

Для такого способа стирки нужно взять 8 литров воды, 3 столовых ложки любого отбеливателя, 2 столовых ложки масла и 2 ложки геля для мытья посуды. Все хорошо размешать, довести смесь до кипения, а затем замочить в ней полотенца на несколько часов. После замачивания хорошо выполоскайте их в теплой воде – и ваши полотенца станут как новые. Гель для посуды. Возьмите горячую воду, добавьте немного средства для мытья посуды, размешайте и замочите полотенца. Через несколько часов постирайте как обычно.

Возьмите горячую воду, добавьте немного средства для мытья посуды, размешайте и замочите полотенца. Через несколько часов постирайте как обычно. Хозяйственное мыло. Ткань нужно хорошо намылить мылом и поместить в полиэтиленовый пакет на несколько часов. Затем постирайте полотенца обычным способом, на них не останется ни одного жирного пятна.

Как отстирать кухонные полотенца с помощью подручных средств

Перекись водорода. Средство действует как отбеливатель, поэтому хорошо справится с устаревшими пятнами. На пять литров теплой воды добавьте 2 столовых ложки перекиси и 1 столовую ложку нашатырного спирта. Замочите в растворе полотенца на 2 часа, пятна сойдут, словно и не было.

Средство действует как отбеливатель, поэтому хорошо справится с устаревшими пятнами. На пять литров теплой воды добавьте 2 столовых ложки перекиси и 1 столовую ложку нашатырного спирта. Замочите в растворе полотенца на 2 часа, пятна сойдут, словно и не было. Лимонная кислота. Выстиранные влажные полотенца посыпьте лимонной кислотой, особенно тщательно обработайте запятнанные места. Оставьте на час, чтобы средство отработало, затем прополощите полотенца в воде комнатной температуры. Можно засыпать лимонную кислоту в порошок перед стиркой, она будет работать как естественный отбеливатель.

Выстиранные влажные полотенца посыпьте лимонной кислотой, особенно тщательно обработайте запятнанные места. Оставьте на час, чтобы средство отработало, затем прополощите полотенца в воде комнатной температуры. Можно засыпать лимонную кислоту в порошок перед стиркой, она будет работать как естественный отбеливатель. Горчичный порошок. Такое средство послужит как экологичный отбеливатель, крайне безопасный для ткани. Сделайте из горчичного порошка и воды пасту, нанесите на влажные запятнанные места и подержите в течение часа. Затем постирайте белье обычным способом.

Такое средство послужит как экологичный отбеливатель, крайне безопасный для ткани. Сделайте из горчичного порошка и воды пасту, нанесите на влажные запятнанные места и подержите в течение часа. Затем постирайте белье обычным способом. Марганцовка. Разведите чуть-чуть марганцовки в теплой воде, чтобы образовался розовый раствор, засыпьте туда стакан стирального порошка, все хорошо перемешайте. Замочите в этом растворе полотенца на несколько часов, а затем постирайте как обычно.

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