Даже старые кухонные полотенца будут сиять чистотой: как быстро избавиться от въедливых пятен

Кухонные полотенца – это незаменимая вещь для любой хозяйки. Однако со временем они теряют свой первозданный вид, приобретают неприятный запах. А все потому, что кухонный текстиль очень быстро поглощает жир и запах. Но выход есть и очень простой. Рассказываем, как с помощью копеечных подручных средств превратить даже очень старые кухонные полотенца на новые.

Как легко отстирать кухонные полотенца от жира и неприятного запаха

Гель для мытья посуды расщепляет жир, поэтому от въедливых пятен не останется и следа. Налейте в тазик горячей воды, добавьте немного моющего средства, размешайте и замочите полотенца и другой кухонный текстиль на 1-2 часа. После этого полотенца нужно постирать и хорошо выполоскать.

расщепляет жир, поэтому от въедливых пятен не останется и следа. Налейте в тазик горячей воды, добавьте немного моющего средства, размешайте и замочите полотенца и другой кухонный текстиль на 1-2 часа. После этого полотенца нужно постирать и хорошо выполоскать. Растительное масло. Да, метод может показаться несколько странным, однако опытные хозяйки пользуются маслом, чтобы отбелить полотенца. Возьмите 3 ст. л растительного масла, 2 ст. л сухого отбеливающего средства и стакан стирального порошка. Залейте эту смесь кипятком и замочите кухонные полотенца на час, затем постирайте как обычно.

Да, метод может показаться несколько странным, однако опытные хозяйки пользуются маслом, чтобы отбелить полотенца. Возьмите 3 ст. л растительного масла, 2 ст. л сухого отбеливающего средства и стакан стирального порошка. Залейте эту смесь кипятком и замочите кухонные полотенца на час, затем постирайте как обычно. Перекись водорода отлично справится со старыми пятнами, серостью и желтизной. Чтобы приготовить раствор, нужно взять 2 ст. ложки перекиси и развести в 5-ти литрах воды, добавьте 1 ст. ложку нашатырного спирта. Замочите в этом растворе полотенца на несколько часов, затем постирайте в стиральной машине.

отлично справится со старыми пятнами, серостью и желтизной. Чтобы приготовить раствор, нужно взять 2 ст. ложки перекиси и развести в 5-ти литрах воды, добавьте 1 ст. ложку нашатырного спирта. Замочите в этом растворе полотенца на несколько часов, затем постирайте в стиральной машине. Хозяйственное мыло. Этим методом пользовались еще наши бабушки, когда не было пятновыводителей. Возьмите грязные кухонные полотенца, намочите и натрите их хозяйственным мылом. Натертый текстиль сложите в пакет, завяжите и оставьте на 6 часов, чтобы средство хорошо отработало. Затем постирайте как обычно.

Этим методом пользовались еще наши бабушки, когда не было пятновыводителей. Возьмите грязные кухонные полотенца, намочите и натрите их хозяйственным мылом. Натертый текстиль сложите в пакет, завяжите и оставьте на 6 часов, чтобы средство хорошо отработало. Затем постирайте как обычно. Лимонная кислота или уксус. Таким способом можно быстро избавиться от пятен от жира, масла, вина и овощей. Возьмите неотесанные полотенца, насыпьте на пятна лимонной кислоты или уксуса и отложите на час. Затем просто прополощите в теплой воде. Пятна исчезнут из ваших полотенец, как и не было.

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