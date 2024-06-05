Даже старый тюль станет безупречно чистым и белоснежным: понадобится только стакан соли

Наверное, у каждой хозяйки была хоть раз проблема с серостью и желтизной тюля. Особенно сложно стирать кухонные занавески, которые со временем теряют свой белый цвет из-за жира и налипания пыли. Впрочем, существует несколько проверенных методов, которые помогут справиться с проблемой серости и желтизны. Вам понадобится только соль, зеленка, перекись водорода и немного времени. Рассказываем, как вернуть даже очень старым и запятнанным занавескам безупречную чистоту и белый цвет.

Как отбелить тюль с помощью соли

Перед стиркой тюль следует замочить, чтобы с него сошла вся пыль. Иначе он может стать еще грязнее после того, как вы постираете его в стиральной машинке. Для замачивания занавесок нужно приготовить раствор. Возьмите три литра теплой воды, растворите в ней стакан соли и замочите грязный тюль на два-три часа. Затем надо хорошо прополоскать занавески и стирайте как обычно. Ваш тюль станет как новый, даже сойдут устаревшие пятна от жира и грязи.

Как отбелить тюль с помощью перекиси водорода и нашатырного спирта

Таким методом можно отбеливать кухонный тюль, со временем потерявший свой цвет. Нашатырный спирт и перекись водорода отлично справятся с устаревшими желтыми пятнами от жира и грязи. Для приготовления стирального раствора возьмите 2 столовых ложки перекиси, 2 столовые ложки нашатырного спирта, растворите в восьми литрах теплой воды. Затем замочите в этом растворе тюль на один-два часа. Выньте занавески и хорошо прополоскайте в проточной воде, отожмите и высушите. Такой метод подходит только для хлопка и органзы.

Как отбелить тюль с помощью зеленки

Перед использованием зеленки тюль надо постирать, иначе на нем останутся грязные разводы и серо-зеленые пятна.

Зеленка поможет вернуть вашим занавескам чистоту и первозданный белый цвет. Возьмите пол литра воды и добавьте туда 25 капель зеленки, тщательно размешайте и процедите, чтобы не было частиц препарата. В тазик налейте теплой воды, насыпьте раствор зеленки, тщательно перемешайте и замочите выстиранный тюль на 15-20 минут. После замачивания хорошо ополосните занавески, они снова засияют белым цветом.

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