Даже старый унитаз будет сиять, как только что из магазина: посыпьте стенки этим средством и смойте

С течением времени даже дорогой унитаз покрывается желтым налетом, ржавчиной и известковыми отложениями. Обычные моющие средства часто не справляются со старыми загрязнениями, а агрессивная химия обладает резким запахом и может повреждать поверхность сантехники. Однако опытные хозяйки давно пользуются простым копеечным средством, помогающим быстро вернуть унитазу чистоту и блеск без дорогих гелей и порошков.

Чем отмыть унитаз от извести, ржавчины и желтизны

Секретное средство — лимонная кислота, которая прекрасно растворяет известковый налет, желтые пятна, ржавчину, старые минеральные отложения.

Для очистки достаточно обильно посыпать стенки унитаза порошком лимонной кислоты и оставить примерно на 20 минут. После этого поверхность нужно пройти ершиком и смыть водой. Лимонная кислота вступает в реакцию с минеральными отложениями и постепенно их растворяет.

В отличие от многих агрессивных средств, она не имеет резкого запаха, не царапает поверхность, более безопасна для сантехники, стоит очень дешево. Именно поэтому этот способ много лет остается одним из самых популярных для хозяек.

Для сильного налета есть еще один трюк. Если загрязнения очень старые, специалисты советуют перед чисткой максимально убрать воду из унитаза. Затем лимонную кислоту можно смешать с небольшим количеством горячей воды до состояния густой кашицы и нанести на проблемные места. Через час налет станет значительно более мягким и легко сойдет после чистки.

Еще один бюджетный способ — сода. Ее можно насыпать на стенки унитаза, оставить на ночь, а с утра пройтись щеткой. Для лучшего эффекта хозяйки часто добавляют немного уксуса. Такая смесь хорошо справляется с неприятным запахом и желтизной.

Как дольше сохранить унитаз чистым

Чтобы налет не скапливался слишком быстро, эксперты советуют:

регулярно мыть сантехнику;

не оставлять ржавые потеки;

использовать смягчители воды;

хотя бы раз в неделю проводить профилактическую очистку.

