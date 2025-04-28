Даже старый унитаз станет белоснежным: чем почистить сантехнику от известкового налета и ржавчины

Чем отчистить ржавчину и известковый налет с унитаза / © Фото из открытых источников

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Рассказываем, как приготовить средство из подручных ингредиентов для чистки ржавчины и известкового налета с унитаза и другой сантехники.

Как избавиться от ржавчины и известкового налета: даже старый унитаз будет идеально белым.

Чтобы приготовить чистящее средство, надо взять 2 столовые ложки пищевой соды, пол столовой ложки соли, по столовой ложки зубной пасты и геля для мытья посуды. Тщательно смешайте все составляющие, чтобы образовалась однородная паста. Получившуюся смесь равномерно распределите по внутренней поверхности унитаза, уделяя особое внимание участкам с сильными загрязнениями. Оставьте средство на 60 минут, чтобы активные вещества растворили известковый налет и ржавчину. Затем необходимо пройтись ершиком, чтобы удалить остатки грязи. Результат вас приятно удивит: на сантехнике не останется и следа даже от самых сложных загрязнений.

Такая паста идеально подойдет для чистки ванны, раковин и кафельной плитки, поэтому средство можно считать универсальным. К тому же, эта смесь не только эффективно борется с налетом и ржавчиной, она также обладает дезинфицирующими свойствами. Поэтому ваша ванная комната будет сиять безупречной чистотой.

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Опытные хозяйки раскрыли еще один секрет, как избавиться от ржавчины, если паста не помогла. Нужно обильно смочить бумажное полотенце уксусом 9% и приложить его к участку, нуждающемуся в чистке. Полотенце с уксусом необходимо оставить на 3 часа, чтобы средство отработало. По истечении времени полотенце следует убрать и пройтись по поверхности сантехники ершиком, чтобы удалить остатки ржавчины. После такой процедуры сантехника станет, как новая.