Даже такую проблему можно решить: что делать, если остались пятна после отбеливателя

Если после неудачного использования отбеливателя на одежде остались пятна, не спешите их выбрасывать в мусорник. Есть пять способов, которые помогут спасти вещи.

Имейте в виду, что некоторые из этих методов подойдут только для очищения свежих пятен от отбеливателя. Но перед тем как приступить к обработке, нанесите на поверхность поврежденной вещи пасту из воды и пищевой соды и дайте высохнуть. Это поможет вычистить остатки отбеливателя и подготовит материал к дальнейшим действиям.

Пятна от отбеливателя на белом: подойдет уксус.

Часто, используя белье на белой одежде для очистки пятен, можно с грустью заметить, что оно оставило на поверхности желтые разводы. Если так произошло, не переживайте. Быстрее бегите на кухню за белым уксусом:

сначала прополощите вещь в прохладной воде несколько минут;

нанесите белый уксус на все желтые пятна;

оставьте на 5 минут;

промойте пятна под холодной водой;

Если желтые пятна еще не исчезли, повторите процедуру.

Пятна от отбеливателя на черном: моющее средство или спирт

Пятна от отбеливателя на черном / Фото: pixabay.com

Моющим средством для мытья посуды можно обработать отбеленные пятна на черном материале. Хотя это средство можно использовать и на белых вещах. Добавьте 3-4 капли моющего средства в миску воды, окуните чистую тряпку, а затем промокните пятно сначала с наружной стороны, а затем с внутренней. Промойте вещь в прохладной воде.

От небольших пятен от отбеливателя можно применять спирт. К примеру, если на одежду случайно попала капля белья. Смочите ватный тампон в спирте, приложите вату на края пятна, подождите несколько секунд, а затем двигайтесь в центр пятна. Равномерно под действием спирта краска одежды будет растворяться и заполнит отбеленную часть.

Не промывайте ткань, а оставьте подсушиться на открытом воздухе, далеко от попадания прямых солнечных лучей.

Как убрать пятна от отбеливателя: краска и маркеры для тканей

Чтобы восстановить утраченный цвет, полностью понадобится краска для ткани. Приобрести его можно в любом магазине для рукоделия. Подберите оттенок, наиболее подходящий к цвету вашей одежды. Внимательно изучите инструкцию. Покрасьте вещь. Оставьте сушиться в хорошо проветриваемом помещении вдали от прямых солнечных лучей. Перед тем, как одевать изделие, его нужно постирать при деликатном режиме.

В качестве альтернативы можно использовать специальный маркер для одежды. Он не так пачкает ткань.

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