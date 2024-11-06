Даже умирающее растение снова расцветет: насыпьте в горшок с орхидеей 20 г популярной специи

Заметили, что любимая орхидея начала чахнуть? Ее листья желтеют, цветы опадают. В этом случае следует немедленно действовать. Одна специя поможет спасти растение. Нужно всего 20 г – и ваша орхидея снова будет радовать пышными цветами и зелеными листьями.

Удивительные орхидеи смогли покорить сердца многих женщин своим экзотическим видом. Теперь эта красавица, пришедшая когда-то с юга, часто украшает подоконники наших домов и квартир. Иногда бывает, что для ухода за орхидеей уделяется много времени, но растение все равно имеет вялый вид, не цветет и увядает.

В таком случае вам поможет домашний кондиционер для орхидеи, быстро заставит растение вернуться к жизни и начать активно расти. Для этого возьмите 20 г корицы и просто насыпьте в горшок с цветком. Подойдет и палочка корицы, которую вы можете вонзить между мульчей.

Эта популярная на кухне специя отличается антигрибковыми свойствами. Поэтому корица поможет спасти орхидею от атак многочисленных болезней и развития бактерий. В результате растение оживет и сразу выпустит новые бутоны. Эта доступная специя является подкормкой и лекарством в одном флаконе.

Корицу следует посыпать в центр. Туда, откуда растут листья орхидеи. Не забудьте добавить специю в самую мульчу и на корни. На одно растение хватит 20 г. В течение 5 дней после такой подкормки цветок нельзя поливать. Иначе корица не сможет активно бороться с имеющимися болезнями.

Для лечения и борьбы с вредителями специю следует использовать раз в неделю. А как подкормки хватит и однажды в 3 недели, а то и реже. Также можно комбинировать такое удобрение с другими средствами.

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