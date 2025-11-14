Даже в мороз: почему эксперты советуют проветривать квартиру каждый день зимой

Нужно ли открывать окна зимой / © unsplash.com

Реклама

Однако, хотя сохранить тепло кажется самым приятным вариантом, проветривание даже осенью и зимой — это не просто рекомендация экспертов, а жизненная необходимость для сохранения вашего жилья в идеальном состоянии. И это касается не только того, чтобы быстро сушить белье внутри!

Игнорирование открытия дверей и окон может иметь серьезные последствия, поэтому эксперты советуют делать это каждый день, независимо от погоды.

Почему жизненно важно обеспечить поток свежего воздуха

Есть несколько причин, почему следует открывать двери и окна зимой, даже если это неудобно. Основная мысль проста: любой дом нуждается в вентиляции, даже когда на улице холодно.

Реклама

«Многие люди готовы пожертвовать необходимой вентиляцией, чтобы оставаться в тепле и уюте, и это естественно», — отмечает Джеймс Лонгли, руководитель Utility Bidder. Но недостаток свежего воздуха в любом помещении может привести к появлению плесени, сырости и конденсата, что со временем ухудшает состояние жилья.

Плесень и грибок обычно появляются там, где повышена влажность и некуда выводить лишнюю воду — например, если двери и окна остаются плотно закрытыми.

Дэвид Милошев, лицензированный электрик и специалист по вентиляции и отоплению в Fantastic Services, объясняет: «Закрывание всех окон и дверей задерживает влагу, которая образуется во время ежедневных дел — приготовление пищи, принятие ванны или даже дыхание».

Последствия этого могут быть серьезными: «Чрезмерная влажность приводит к конденсату на окнах, стенах и потолке, создавая идеальные условия для развития плесени, которая со временем разрушает поверхности и ухудшает качество воздуха внутри», — предупреждает он. «Исследования показывают, что плесень может вызвать головные боли, проблемы с дыханием, астму и аллергии, если не устранить ее».

Реклама

Поэтому достаточная вентиляция является ключевой для предотвращения конденсата на окнах, стенах и потолках.

Почему важно проветривать помещения зимой / © Фото из открытых источников

Еще один аспект, который часто забывают — это загрязнение воздуха внутри дома. Дэвид отмечает: «Считается, что воздух внутри помещений в 10 раз более загрязнен, чем наружный, из-за высокой концентрации примесей».

«Домашние дела, такие как приготовление пищи или уборка, выделяют загрязнители в воздух, и вентиляция — один из ключевых способов их удаления», — добавляет он.

Это не единственные «захватчики» воздуха в доме. Джеймс добавляет, что шерсть животных, пыль и пух могут вредить, если не выводить их наружу. «Эти загрязнители не только ухудшают состояние жилья, но и вредят здоровью, особенно пожилых людей. Вдыхание таких частиц может усугублять астму и вызвать аллергии «, — объясняет он.

Реклама

Хотя лучшие воздухоочистители могут частично помочь, эксперты настаивают: свежий воздушный поток — самый эффективный и доступный способ улучшить качество воздуха в доме.

Как правильно проветривать зимой

Сколько времени нужно держать окна открытыми для обеспечения достаточной вентиляции? «Открывайте окна на небольшое время в течение дня — примерно на 5-10 минут одновременно, желательно с обеих сторон дома для эффективного воздухообмена», — советует Джеймс.

«В ванных комнатах и кухне используйте вытяжки во время приготовления пищи или после душа», — добавляет Дэвид. «Окна оставляйте немного открытыми, чтобы внутреннее тепло не получалось полностью, создавая локальный циркуляционный поток».

Если вы пожилой человек или чувствуете негативное влияние холода, соблюдайте осторожность: обогревайте помещение, а окна открывайте всего на несколько минут. Также можно рассмотреть использование увлажнителя или осушителя воздуха, чтобы уменьшить потребность в открытии окон в самые холодные дни.