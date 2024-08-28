Даже в самом сыром погребе не прорастет: что положить рядом с картофелем

Оказывается, существует секретный способ, как сделать так, чтобы картофель не пророс в погребе. В частности, говорят эксперты, нужно положить рядом с овощем определенные продукты.

Пользователь TikTok под ником @lifetips669 поделился своими секретами по хранению картофеля. В ролике говорится, что лучше всего хранить вместе картофель и яблоки. Эти два продукта отлично сочетаются и продлевают сроки хранения друг друга.

Оказывается, все не так просто, ведь за этим секретом стоит наука.

Например, эксперты на портале Tasting Table рассказывают, что яблоки во время хранения выделяют этилен. Это природный газ, который влияет на картофель таким образом, что замедляет его созревание. А значит, корнеплоды не будут прорастать в погребе.

Также на сайте специалисты не советуют хранить картофель в слишком теплом помещении. Они рекомендуют выбирать сухое, прохладное и довольно темное.

Эксперты говорят, что по возможности лучше не класть картофель в холодильник, ведь слишком сильный холод может спровоцировать превращение крахмала, содержащегося в корнеплодах, в сахар. Последний во время приготовления превращается в канцероген.

Следует быть внимательным, если храните картофель с яблоками, но в погребе лежат и другие овощи или фрукты. Этилен из яблок может иметь обратное влияние на брокколи, лук, персики и дыню. Они слишком чувствительны к этилену, поэтому могут созревать еще быстрее, а значит портиться раньше времени.

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