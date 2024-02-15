Даже засохшая рассада до утра оживет: чудо-подкормка для помидоров, перца, огурцов и капусты

Чтобы получить щедрый урожай овощей, сначала нужно вырастить здоровую и крепкую рассаду. Которая будет хорошо развиваться и не будет бояться болезней и вредителей. Крайне важной частью ухода за растениями является подкормка. Опытные огородники поделились рецептом секретного средства для подкормки растений. Рассказываем, как приготовить подкормку для рассады из трех трав, чтобы она росла крепкой и здоровой.

Как собственноручно приготовить подкормку для рассады

Опытные огородники рекомендуют готовить подкормку для рассады перца, огурцов, помидоров и капусты своими руками. Есть три растения, которые можно приобрести в аптеке или заготовить самостоятельно, у них есть все необходимые макроэлементы для роста и развития рассады. К тому же такая подпитка экологически чиста и не содержит химических составляющих, поэтому овощи будут максимально безопасными и полезными для здоровья. Это крапива, чистотел и одуванчик.

Заваривать травы нужно в следующих пропорциях: 2 части крапивы, по одной части чистотела и одуванчика. Вскипятите воду, засыпьте в кипяток сухие травы и дайте настояться в течение 1-2 часов. Отвар нужно разбавить чистой водой комнатной температуры в пропорции 1:5 и раз в неделю этой подкормкой поливать рассаду.

Какая польза крапивы, чистотела и одуванчика для рассады

Крапива. Это первая составляющая для приготовления удобрения. Растение содержит в своем составе большую долю азота, который необходим овощам на начальном этапе роста и развития. Также в крапиве достаточно фосфора и калия, что крайне важно для устойчивости растений от болезней и вредителей. Кроме того, эти макроэлементы нужны рассаде для роста и укрепления корневой системы.

Это первая составляющая для приготовления удобрения. Растение содержит в своем составе большую долю азота, который необходим овощам на начальном этапе роста и развития. Также в крапиве достаточно фосфора и калия, что крайне важно для устойчивости растений от болезней и вредителей. Кроме того, эти макроэлементы нужны рассаде для роста и укрепления корневой системы. Чистотел. Растение содержит невероятно большое количество йода, поэтому станет отличным помощником для роста и развития рассады. К тому же йод помогает в разы повысить урожайность помидоров, огурцов и перца.

Растение содержит невероятно большое количество йода, поэтому станет отличным помощником для роста и развития рассады. К тому же йод помогает в разы повысить урожайность помидоров, огурцов и перца. Одуванчик содержит большую долю минеральных веществ, которые укрепляют иммунитет рассады к различным заболеваниям. Поэтому после такой подкормки растения не будут опасаться резких перепадов температур, заболеваний и вредителей.

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