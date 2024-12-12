Даже зимой каждый день будете смаковать яичницу: названы три породы кур, которые лучше всего несутся

Чтобы наслаждаться вкусными блюдами из яиц каждый день, заведите эти три породы кур.

Они неприхотливы, а потому вам не придется тратить лишние нервы и свое время на создание для пернатых правильных условий.

Декабл белый – эта замечательная порода домашних птиц родилась в Нидерландах. Куры отличаются коричневой или белой окраской. Однако главным их преимуществом является завидная устойчивость к стрессу для спокойного характера. Каждая птица в сутки съедает около 100 г зерна, а вес их яиц около 65 г. За один год курица может снести около 330 яиц.

Бованс золотая линия – довольно попуррившийся в Украине вариант домашних птиц. Эта порода отличается крепким иммунитетом и достаточно высокой продуктивностью. За год одна курица этой породы также несет около 330 яиц, а вес каждого примерно 67-70 г. Фермеры выбирают эту породу из-за ее неприхотливости. Они могут без проблем жить прямо в клетках, не нуждаются в особой активности и легко приспосабливаются к разным условиям проживания.

Браун Ник – эта порода появилась в Германии. Она отличается очень высокой продуктивностью, ведь одна курица может в год снести до 400 яиц. При этом вес каждого составит 75 г. А это самый лучший показатель среди трех представленных пород. Эти птицы имеют крепкий иммунитет и спокойный характер, а потому за ними достаточно просто ухаживать.

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