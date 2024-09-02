Даже зимой сможете насладиться свежими кочанами: как заморозить капусту

Если у вас уродилось много белокочанной капусты, которую вы используете для салатов, борща, голубцов и других блюд, но точно знаете, что не успеете приготовить все и сразу, тогда вам понадобятся эти лайфхаки.

Хотя вы можете замораживать сырую капусту, это не значит, что вам нужно просто засунуть целый головку в пакет и положить его в морозильную камеру. Чтобы этот продукт хранился месяцами и был пригоден для употребления зимой, следует соблюдать простые правила.

Как замораживать капусту, чтобы она оставалась вкусной надолго

Прежде всего, разрежьте каждый кочан капусты на четвертинки, бланшируйте около одной минуты в кипятке, а затем "шокируйте" ледяной водой. Не забудьте охладить куски капусты, высушить их, положить в пакеты с молнией, которые лучше всего подходят для замораживания.

Пошагово этот метод выглядит так:

зеленую или краснокочанную капусту кладут на разделочную доску стеблем вниз. Разрезают ее пополам, а потом уже нарезают на четверти.

наполняют большую кастрюлю водой наполовину, доводят до кипения до сильного огня, в то же время наполняют миску ледяной водой и отставляют.

осторожно опускают четвертинки в кипяток, варят около 60 сек, а затем быстро перемещают в миску с ледяной водой. Оставляют на минуту, чтобы прекратить процесс варки.

вынимают капусту из ледяной воды, выкладывают на тарелку, где обсушивают бумажными полотенцами. Можно дополнительно на этом этапе удалить сердцевину и плодоножку, нарезать капусту или нашинковать по желанию.

высушенные четвертинки перекладывают в пакеты и удаляют лишний воздух.

В морозильной камере капусту может храниться до 9 месяцев.

Как заморозить капусту для голубцов

Многих интересует, можно ли заморозить листья капусты для голубцов. Конечно, да. Но здесь тоже существуют свои нюансы.

Сначала нужно приготовить все ингредиенты. Кочан капусты нужно очистить от верхних листьев, промыть и вырезать "ножку" ножом. В появившееся отверстие насыпьте соли, а затем поместите капусту в любую емкость, которая подойдет по размеру.

Залейте продукт водой почти полностью, доведите до кипения, переверните отверстием вниз и когда вода еще раз закипит, варите примерно 10-15 мин. После того как вы выключите плиту, емкость с капустой накройте крышкой, чтобы она полностью остыла в рассоле.

Когда кочан полностью остынет, аккуратно разберите его на отдельные листья, сложите в пакет и поместите в морозильную камеру. Когда вы захотите зимой приготовить голубцы, листья нужно будет разморозить в течение 30-50 мин.

Можно ли замораживать сырую капусту

Хотя технически заморозить сырую капусту можно, но лучше ее сначала бланшировать. Это поможет предотвратить развитие любых вредных бактерий, которые могут остаться на продукте после сбора или приобретения в магазине. Более того, такой шаг гарантирует, что капуста будет сохраняться в морозильной камере дольше.

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