Дегтярное мыло: для чего оно нужно и зачем его скупают десятками брусков
Дегтярное мыло — это старое, но эффективное средство для дома, здоровья и красоты, которое вновь стало безумно популярным.
Еще несколько десятилетий назад дегтярное мыло можно было найти в каждом доме. Его считали универсальным средством — от стирки до ухода за кожей. И хотя с появлением ароматных гелей и шампуней оно несколько отошло на второй план, сегодня дегтярное мыло переживает настоящее возрождение. Люди снова скупают его десятками брусков, и на это есть веские причины — натуральность, лечебные свойства и чрезвычайная эффективность.
Что такое дегтярное мыло и из чего оно сделано
Основной компонент продукта — это березовый деготь, который получают из коры березы методом сухой перегонки. Именно этот ингредиент придает мылу характерный темный цвет и специфический запах. Деготь обладает мощными антисептическими, противовоспалительными и заживляющими свойствами, поэтому мыло с ним — это настоящее природное антибактериальное средство.
Какая польза дегтярного мыла для быта, здоровья и красоты
Для кожи лица и тела. Дегтярное мыло идеально подходит для проблемной и жирной кожи. Оно очищает поры от загрязнений и себума, помогает бороться с акне, сыпями, раздражениями, снимает воспаление после бритья или депиляции. А также устраняет неприятный запах пота. Регулярное использование нормализует работу сальных желез и делает кожу чище без агрессивного действия.
Для волос и кожи головы. Специалисты советуют дегтярное мыло людям, страдающим перхотью, себореей и выпадением волос. Его компоненты улучшают кровообращение в коже головы, укрепляют корни и стимулируют рост новых волос. После мытья следует обязательно нанести кондиционер или травяное ополаскивание, чтобы волосы оставались мягкими.
Для дома и обихода. Дегтярное мыло прекрасно выводит пятна из тканей, дезинфицирует кухонные поверхности, отпугивает насекомых благодаря своему запаху, подходит для мытья лап домашним животным после прогулок.
Почему дегтярное мыло скупают десятками брусков
Экономность — одного бруска хватает на несколько недель активного использования.
Естественность — без консервантов и ароматизаторов.
Универсальность — подходит для личной гигиены, стирки, уборки и даже ухода за животными.
Лечебный эффект — помогает при проблемах с кожей, где обычная косметика бессильна.