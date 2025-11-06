Дегтярное мыло: для чего оно нужно и зачем его скупают десятками брусков

Какая польза дегтярного мыла / © www.freepik.com/free-photo

Еще несколько десятилетий назад дегтярное мыло можно было найти в каждом доме. Его считали универсальным средством — от стирки до ухода за кожей. И хотя с появлением ароматных гелей и шампуней оно несколько отошло на второй план, сегодня дегтярное мыло переживает настоящее возрождение. Люди снова скупают его десятками брусков, и на это есть веские причины — натуральность, лечебные свойства и чрезвычайная эффективность.

Что такое дегтярное мыло и из чего оно сделано

Основной компонент продукта — это березовый деготь, который получают из коры березы методом сухой перегонки. Именно этот ингредиент придает мылу характерный темный цвет и специфический запах. Деготь обладает мощными антисептическими, противовоспалительными и заживляющими свойствами, поэтому мыло с ним — это настоящее природное антибактериальное средство.

Какая польза дегтярного мыла для быта, здоровья и красоты

Для кожи лица и тела. Дегтярное мыло идеально подходит для проблемной и жирной кожи. Оно очищает поры от загрязнений и себума, помогает бороться с акне, сыпями, раздражениями, снимает воспаление после бритья или депиляции. А также устраняет неприятный запах пота. Регулярное использование нормализует работу сальных желез и делает кожу чище без агрессивного действия.

Для волос и кожи головы. Специалисты советуют дегтярное мыло людям, страдающим перхотью, себореей и выпадением волос. Его компоненты улучшают кровообращение в коже головы, укрепляют корни и стимулируют рост новых волос. После мытья следует обязательно нанести кондиционер или травяное ополаскивание, чтобы волосы оставались мягкими.

Для дома и обихода. Дегтярное мыло прекрасно выводит пятна из тканей, дезинфицирует кухонные поверхности, отпугивает насекомых благодаря своему запаху, подходит для мытья лап домашним животным после прогулок.

Почему дегтярное мыло скупают десятками брусков