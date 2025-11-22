Декабрь 2025: рабочие дни, выходные и праздники в Украине—будем отдыхать на Рождество и Новый год

Декабрь 2025: будут ли украинцы отдыхать на Рождество / © unsplash.com

Декабрь для многих украинцев — это период предпраздничной суеты и желание наконец-то выдохнуть после напряженного года. Именно в это время особенно хочется хоть немного отдохнуть. В материале узнаете, как будет выглядеть график выходных в декабре и предусмотрены ли дополнительные дни для отдыха.

Декабрь 2025 года: сколько рабочих и выходных дней

Декабрь 2025 традиционно будет насчитывать 31 календарный день, среди которых 23 отведено для работы и 8 — для отдыха (суббота и воскресенье).

То есть выходит, что украинцы будут работать 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 и 31 декабря. А будут отдыхать 6 и 7, 13 и 14, 20 и 21, 27 и 28 декабря.

Международные и государственные праздники в декабре 2025: календарь, что и когда празднуем

Международные и государственные праздники в декабре 2025 / © ТСН

1 декабря — Всемирный день борьбы против СПИДа; День работника прокуратуры; День невролога;

2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства;

3 декабря — Международный день людей с инвалидностью;

4 декабря — Международный день банков; День ракетных войск и артиллерии;

5 декабря — День работников статистики; Международный день волонтера; Всемирный день почв;

6 декабря — День Вооруженных Сил Украины ; День святого Николая ;

7 декабря — Международный день гражданской авиации; День местного самоуправления; День украинского платка;

9 декабря — Международный день борьбы против коррупции; международный день памяти жертв преступления геноцида;

10 декабря — День прав человека; Всемирный день футбола;

11 декабря — Международный день гор; Всемирный день больного бронхиальной астмой;

12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины; Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения;

14 декабря — День благотворительности; День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора);

15 декабря — День работников суда;

17 декабря — День работника государственной исполнительной службы;

18 декабря — Международный день мигрантов; День работников органов ЗАГСа; День военной контрразведки СБУ;

19 декабря — День адвокатуры; Международный день помощи бедным;

20 декабря — Международный день солидарности людей;

21 декабря — День рождения кроссворда;

22 декабря — День энергетика; День дипломатической службы Украины;

23 декабря — Всемирный день сноуборда;

24 декабря — День работников архивных учреждений;

25 декабря — Рождество Христово ;

27 декабря — Международный день противоэпидемиологической готовности;

29 декабря — День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины;

31 декабря — новогодняя ночь.

Будут ли дополнительные выходные на Рождество и Новый год.

Рождество Христово в Украине имеет статус государственного праздника. Долгое время верующие восточного обряда праздновали его 7 января согласно юлианскому календарю. Впоследствии страна перешла к празднованию 25 декабря по новоюлианскому и григорианскому стилям.

2025 Рождество приходится на четверг. Формально этот день считается праздничным и предусматривает дополнительный выходной для работающих граждан.

31 декабря 2025 выпадет на среду, а значит, встреча Нового, 2025 украинцы будут праздновать в ночь на четверг.

Однако с февраля 2022 года в стране продолжает действовать военное положение, полностью меняющее правила относительно праздничных нерабочих дней. В период военного положения дополнительные выходные не назначаются, поэтому даже государственные праздники не гарантируют отдых.

После вступления в силу 24 марта 2022 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" № 2136-IX действие норм, запрещающих привлечение работников к работе в праздничные и нерабочие дни (статьи 71 и 73 КЗоТ), было временно остановлено. Это означает, что на период войны понятие праздничных и нерабочих дней фактически не применяется и работники могут работать в эти дни на общих условиях оплаты.

Вместе с тем работодатели частного сектора имеют право самостоятельно решать, предоставлять ли своим сотрудникам дополнительный выходной — это остается их внутренней политикой.