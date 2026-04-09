Декор на паску: идеи, чем заменить обычную посыпку

Приготовление паски — это не только традиционный пасхальный обряд для хозяек, но и соревнование по креативности и изобретательности. Прежде всего, благодаря украшению, которое из года в год становится все более изысканным и неожиданным.

Чем можно украсить паску — нестандартные варианты

Орехи, сушеные и сублимированные ягоды, фрукты (или свежая голубика)

Это классика, но и ее можно освежить. Года два назад был настоящий бум на украшение сушеными цитрусами. Отличный вариант, который легко сочетается с готовым купированным декором или может быть моно-украшением.

Выложите венчиком ягоды клубники, засыпьте малиновой крошкой, положите пару кружочков инжира и посыпьте измельченным орехом: это не только красиво, но и очень вкусно.

Шоколадные гнезда

Всегда очень мило и нежно смотрятся на выпечке. Одно гнездышко с яйцами — полноценный декор, больше ничего добавлять не надо, чтобы визуально не перегрузить пасхальную сдобу.

С маршмеллоу

В последнее время довольно популярна глазурь с добавлением маршмеллоу.

100 г маршмеллоу и 15 мл воды положить в посуду для микроволновки, нагревать смесь 20 секунд при высокой температуре, периодически перемешивая. Так сделать в несколько подходов. Если микроволновки нет, то на плите используйте водяную баню, иначе маршмеллоу может подгореть.

