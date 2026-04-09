- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 135
- Время на прочтение
- 1 мин
Декор на паску: идеи, чем заменить обычную посыпку
Хозяйки не жалеют времени и превращают паски в настоящие пасхальные творения, декорированные розами, кроличьими ушками, ивовыми веточками, птичками и не только.
Приготовление паски — это не только традиционный пасхальный обряд для хозяек, но и соревнование по креативности и изобретательности. Прежде всего, благодаря украшению, которое из года в год становится все более изысканным и неожиданным.
Чем можно украсить паску — нестандартные варианты
Орехи, сушеные и сублимированные ягоды, фрукты (или свежая голубика)
Это классика, но и ее можно освежить. Года два назад был настоящий бум на украшение сушеными цитрусами. Отличный вариант, который легко сочетается с готовым купированным декором или может быть моно-украшением.
Выложите венчиком ягоды клубники, засыпьте малиновой крошкой, положите пару кружочков инжира и посыпьте измельченным орехом: это не только красиво, но и очень вкусно.
Шоколадные гнезда
Всегда очень мило и нежно смотрятся на выпечке. Одно гнездышко с яйцами — полноценный декор, больше ничего добавлять не надо, чтобы визуально не перегрузить пасхальную сдобу.
С маршмеллоу
В последнее время довольно популярна глазурь с добавлением маршмеллоу.
100 г маршмеллоу и 15 мл воды положить в посуду для микроволновки, нагревать смесь 20 секунд при высокой температуре, периодически перемешивая. Так сделать в несколько подходов. Если микроволновки нет, то на плите используйте водяную баню, иначе маршмеллоу может подгореть.
Ранее фудблогер рассказала о простом, но эффектном способе декорирования пояса с помощью цветной глазури. И самое приятное, что этот вариант сделать по силам даже новичкам.