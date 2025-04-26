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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
43
Время на прочтение
1 мин

Делайте так раз в месяц — не будете знать проблем с овощами: зачем закапывать в землю банан и хлеб

Конечно, кухонные отходы легко воспринимать как обычный мусор. Однако, если вы живете в частном доме и имеете огород, гораздо более целесообразно превратить их в естественное удобрение для растений. Эффект от такого подхода будет не только ощутимым, но и вас приятно удивит.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Зачем закапывать на огороде банан и хлеб

Зачем закапывать на огороде банан и хлеб / © unsplash.com

Обычные кухонные остатки могут стать ценным источником питания для вашего огорода, если использовать их с умом.

К примеру, банановые кожуры, богатые калием, идеально подходят для подкормки растений. Для обработки одного квадратного метра земли понадобится кожура от трех-четырех бананов.

Перед использованием их следует высушить — лучше всего естественным способом на солнце или в духовке при минимальной температуре. Затем высушенные кожуры нужно закопать на глубину около 5 сантиметров у корней перцев или помидоров.

Также в пользу огорода можно использовать черствый хлеб. Для этого возьмите 200 г хлеба, размельчите его, залейте литром воды и добавьте столовую ложку сахара. Через два дня настаивание разведите раствор в соотношении 1:5 и полейте им растения под корень.

Закапывать целый хлеб в землю не следует, однако небольшие кусочки весом до 50 г можно осторожно прикопать у основания каждого куста.

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Дата публикации
Количество просмотров
43
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