Зачем закапывать на огороде банан и хлеб / © unsplash.com

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Обычные кухонные остатки могут стать ценным источником питания для вашего огорода, если использовать их с умом.

К примеру, банановые кожуры, богатые калием, идеально подходят для подкормки растений. Для обработки одного квадратного метра земли понадобится кожура от трех-четырех бананов.

Перед использованием их следует высушить — лучше всего естественным способом на солнце или в духовке при минимальной температуре. Затем высушенные кожуры нужно закопать на глубину около 5 сантиметров у корней перцев или помидоров.

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Также в пользу огорода можно использовать черствый хлеб. Для этого возьмите 200 г хлеба, размельчите его, залейте литром воды и добавьте столовую ложку сахара. Через два дня настаивание разведите раствор в соотношении 1:5 и полейте им растения под корень.

Закапывать целый хлеб в землю не следует, однако небольшие кусочки весом до 50 г можно осторожно прикопать у основания каждого куста.