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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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"Демон" душит и давит на грудь: ученый объяснил, что происходит во время сонного паралича

Около 30% людей в мире переживают сонный паралич. Нейробиолог Гарвардского университета объяснил, почему люди видят призрачные фигуры и ощущают давление на грудь.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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"Демон" душит и давит на грудь: ученый объяснил, что происходит во время сонного паралича

Сонный паралич может сопровождаться ощущением присутствия постороннего существа / © Pexels

Сонный паралич может сопровождаться ощущением присутствия постороннего существа, давлением на грудь и жуткими галлюцинациями. Человек при этом осознает, что находится в собственной комнате, но не может шевельнуться или заговорить. Нейробиолог Гарвардского университета Баланд Джалал исследует это состояние и объясняет, что он может рассказать о связи между сознанием и телом.

Об этом говорится в материале издания New Scientist.

Автор статьи Грейс Вейд рассказала о собственном опыте сонного паралича. По ее словам, однажды после пробуждения она увидела нависавшую над ней темную фигуру. Женщина была убеждена, что фигура собирается ее убить, но не могла пошевелиться.

В то же время она не спала, а видела свою комнату и чувствовала тело под одеялом. То есть сознание уже проснулось, но человек продолжал видеть галлюцинацию.

По данным исследований, сонный паралич в течение жизни переживают около 30% людей в мире. Обычно такие эпизоды не представляют опасности для здоровья. Однако примерно у 1% людей они повторяются еженедельно, что повышает риск бессонницы.

Даже единичный случай может оставить сильнейшее эмоциональное впечатление. Автор призналась, что до сих пор помнит пережитый страх, хотя и понимает, что увиденная фигура не была реальной.

Что чувствует человек во время сонного паралича

Нейробиолог Гарвардского университета Баланд Джалал в своей новой книге The Phantom Mind: Insights from the borderlands of sleep («Призрачный ум: взгляд из приграничья сна») исследует, почему возникает сонный паралич и откуда берутся так называемые «демоны».

Ученый рассказал, что сам пережил первый эпизод примерно в 18-19 лет. Он внезапно осознал, что очнулся, но не может двигаться или говорить.

«Я почувствовал, что приближается какое-то присутствие, теневое существо. А потом она принялась меня душить. Я чувствовал давление на груди и видел, как мои ноги двигаются вверх-вниз. Я был уверен, что умру», — вспомнил Джалал.

В конце концов, ему удалось выйти из состояния паралича. По словам ученого, этот ужасный, но вместе с тем переломный опыт изменил его жизнь и стал толчком к тому, чтобы посвятить себя науке.

Исследования Джалала помогают лучше понять, почему во время сонного паралича люди видят призрачные фигуры, чувствуют чье-то присутствие или давление на тело, а также можно предотвратить такие эпизоды.

Ранее ученые рассказали, как избавиться от постоянной тревожности и навязчивых мыслей. Они назвали действительно работающий метод.

Также говорилось о том, что чувствуют люди после смерти. Выжившая дважды женщина рассказала правду о потустороннем мире.

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