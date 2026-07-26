День ангела 1 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 1 августа / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 1 августа

1 августа 2026 поздравьте с именинами Дмитрия, Леонтия, Александра, Тимофея, Федора, Софию.

Дмитрий — древнегреческое происхождение, означает «посвящённый Деметре». В детстве спокоен, надежен. Во взрослом возрасте становится импульсивным, активным.

Леонтий — древнегреческое имя, переводится как «львиный». В детстве волевой, ответственный. Во взрослом возрасте становится жизнерадостным, положительным.

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Александр — древнегреческие корни, толкуется как «защитник». В детстве смелый, искренний. Во взрослом возрасте становится решительным, трудолюбивым.

Тимофей — древнегреческое происхождение, означает «прославляющий Бога». В детстве уравновешен, замкнут. Во взрослом возрасте становится верным, надежным.

Федор — древнегреческое имя, переводится как «подарок Бога». В детстве тихий, женственный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, искренним.

София — древнегреческие корни, толкуется как «мудрость». В детстве выносливая, настойчивая. Во взрослом возрасте становится активной и целенаправленной.

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День ангела 1 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 1 августа — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, бережет от невзгод, дарит здоровье, счастье и душевное спокойствие.

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С Днем ангела! Хочу, чтобы каждый день был наполнен радостью, добром, искренними улыбками и приятными событиями. Пусть ангел-хранитель всегда оберегает тебя.

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Искренне поздравляю с именинами! Пусть твой ангел дарит силы, вдохновение, удачу и помогает воплощать в жизнь самые заветные мечты.

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С Днем ангела! Желаю мира в сердце, тепла в душе, любви в жизни и Божьего благословения на каждый день.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть судьба будет щедрой на счастливые моменты, а небесный покровитель всегда ведет тебя по правильному пути и защищает от всего злого.

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