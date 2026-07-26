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День ангела 1 августа: кого и как поздравлять с именинами
1 августа 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 1 августа
1 августа 2026 поздравьте с именинами Дмитрия, Леонтия, Александра, Тимофея, Федора, Софию.
Дмитрий — древнегреческое происхождение, означает «посвящённый Деметре». В детстве спокоен, надежен. Во взрослом возрасте становится импульсивным, активным.
Леонтий — древнегреческое имя, переводится как «львиный». В детстве волевой, ответственный. Во взрослом возрасте становится жизнерадостным, положительным.
Александр — древнегреческие корни, толкуется как «защитник». В детстве смелый, искренний. Во взрослом возрасте становится решительным, трудолюбивым.
Тимофей — древнегреческое происхождение, означает «прославляющий Бога». В детстве уравновешен, замкнут. Во взрослом возрасте становится верным, надежным.
Федор — древнегреческое имя, переводится как «подарок Бога». В детстве тихий, женственный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, искренним.
София — древнегреческие корни, толкуется как «мудрость». В детстве выносливая, настойчивая. Во взрослом возрасте становится активной и целенаправленной.
День ангела 1 августа — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, бережет от невзгод, дарит здоровье, счастье и душевное спокойствие.
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С Днем ангела! Хочу, чтобы каждый день был наполнен радостью, добром, искренними улыбками и приятными событиями. Пусть ангел-хранитель всегда оберегает тебя.
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Искренне поздравляю с именинами! Пусть твой ангел дарит силы, вдохновение, удачу и помогает воплощать в жизнь самые заветные мечты.
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С Днем ангела! Желаю мира в сердце, тепла в душе, любви в жизни и Божьего благословения на каждый день.
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Поздравляю с Днем ангела! Пусть судьба будет щедрой на счастливые моменты, а небесный покровитель всегда ведет тебя по правильному пути и защищает от всего злого.