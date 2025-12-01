ТСН в социальных сетях

43
1 мин

День ангела 1 декабря: кого и как поздравлять с именинами

1 декабря 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Татьяна Мележик
Какой сегодня, 1 декабря, день ангела

Какой сегодня, 1 декабря, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 1 декабря

1 декабря 2025 поздравьте с именинами Антона, Дмитрия.

Антон — латинское происхождение, значит “вступать в бой”. В детстве храбрый, стремится к самопризнанию и лидерству. Во взрослом возрасте становится терпеливым, склонным к самопожертвованию ради друзей.

Дмитрий — древнегреческое имя, переводится как “посвящённый Деметре”. В детстве спокоен, надежен, хотя иногда действует импульсивно. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, дипломатическим, не видя препятствий идет к цели.

День ангела 1 декабря — душевные поздравления в прозе

День ангела 1 декабря — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой оберег всегда был рядом, охранял твое сердце от тревог и наполнял дни светом, радостью и душевным теплом.

***

С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет тебя по правильному пути, дарит здоровье, мир в душе и безграничное вдохновение для счастливой жизни.

***

Поздравляю с твоим праздником! Желаю, чтобы в каждом дне была частичка добра, удачи и любви, а твой ангел-хранитель оберегал от всяких невзгод.

***

С днем ангела! Пусть твоя жизнь будет наполнена светом и теплом, а твой ангел-хранитель всегда подсказывает правильные решения и дарит покой и гармонию.

***

Поздравляю тебя с особым днем! Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда был рядом, даровал силы, оберегал от неприятностей и наполнял сердце радостью и верой в прекрасное.

