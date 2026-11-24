Какой день ангела 1 декабря / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 1 декабря

1 декабря 2026 поздравьте с именинами Антона, Дмитрия.

Антон — латинское происхождение, значит «вступать в бой». В детстве мужественный, склонный к творчеству, общителен. Во взрослом возрасте становится талантливым, ответственным, трудолюбивым.

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Дмитрий — древнегреческое имя, переводится как «посвящённый Деметре». В детстве коммуникабельный, энергичный, подвижный. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, решительным, целеустремленным.

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День ангела 1 декабря — душевные поздравления в прозе

День ангела 1 декабря— душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом, предохраняет от проблем, помогает преодолевать трудности и указывает правильный путь. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, счастливых моментов, искренних людей рядом и исполнения самых заветных мечтаний!

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С Днем ангела! Пусть в жизни всегда есть место для радости, любви и приятных неожиданностей. Желаю, чтобы каждый день приносил хорошие новости, сердце было преисполнено тепла, а все замыслы легко воплощались в жизнь. Пусть ангел-хранитель защищает тебя и твою семью от всего злого!

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Поздравляю с именинами! Пусть твой ангел всегда держит над тобой свои крылья, дарит силы, веру и надежду. Желаю мирного неба, крепкого здоровья, семейного уюта, благополучия и много поводов для улыбки. Пусть судьба будет щедрой на счастливые встречи, добрые события и приятные мгновения!

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С Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда оберегал тебя на каждом шагу, отводил беду и помогал находить выход из любой ситуации. Пусть в душе царит гармония, в доме любовь и достаток, а в жизни будет как можно больше счастливых дней!

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть этот праздник принесет светлые мысли, хорошее настроение и чувство Божьей опеки. Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда был твоим надежным защитником, помогал в важных делах и оберегал от жизненных проблем. Пусть здоровье будет крепким, любовь — взаимной, мечты — осуществимой, а каждый новый день дарит счастье и вдохновение!

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