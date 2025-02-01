День ангела 1 февраля: кого и как поздравлять с именинами

1 февраля 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 1 февраля
1 февраля 2025 поздравьте с именинами Василия, Николая, Петра, Семена, Тимофея.
Василий — древнегреческое происхождение, означает "царь". В детстве простой, позитивный.
Николай — древнегреческое имя, переводится как "победитель народов". В детстве непоколебим и очень спокоен.
Петр — древнегреческие корни, толкуется как "скала". В детстве жаждет восхищения, мужественный.
Семен — древнееврейское происхождение, означает "услышанный Господом в молитве". В детстве хороший друг.
Тимофей — древнегреческое имя, переводится как "прославляющий Бога". В детстве уравновешен и спокоен.
День ангела 1 февраля – душевные поздравления в прозе
С Днем Ангела, пусть твой небесный охранник всегда будет рядом, даря тебе поддержку, вдохновение и покой.
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Поздравляю с замечательным праздником — Днем Ангела!
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Приветствую с Днем Ангела! Желаю тебе света в душе и добрых дел на каждом шагу.
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Поздравляю тебя с Днем Ангела!
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С Днем Ангела! Пусть этот день принесет тебе много тепла, а твой ангел-хранитель будет твоим верным другом во всех жизненных ситуациях Желаю мира в душе, любви и удачи в каждом начинании!
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