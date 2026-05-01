День ангела 1 мая: кого и как поздравлять с именинами
1 мая 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 1 мая
1 мая 2026 поздравьте с именинами Иеремию, Игнатия, Макария, Тамару.
Иеремия — древнееврейское происхождение, означает «возвеличенный Богом». В детстве прямолинейный, открытый. Во взрослом возрасте становится ответственным, трудолюбивым.
Игнатий — латинское имя, переводится как «огненный». В детстве носит взрывной характер, энергичный. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, страстным.
Макарий — древнегреческие корни, толкуется как «блаженный». В детстве честный, открытый. Во взрослом возрасте становится справедливым, искренним.
Тамара — древнееврейское происхождение, означает «финиковая пальма». В детстве эмоциональная, участливая. Во взрослом возрасте становится бескорыстной, смелой.
День ангела 1 мая — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда оберегает тебя от всего злого, дарит силу, мудрость и покой в сердце. Желаю света, любви и радости каждый день!
С Днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда будет место искренним людям, добрым событиям и великим свершениям. Пусть ангел-хранитель ведет тебя по пути счастья и гармонии.
Поздравляю с праздником твоего небесного покровителя! Пусть он всегда стоит рядом, защищает от невзгод и помогает осуществлять все твои мечты. Мира, тепла и благополучия тебе!
С Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный защитник всегда поддерживал тебя в трудные минуты, вдохновлял на добрые дела и наполнял жизнь радостью и верой в лучшее.
Поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый день будет озарен светом любви, добром и надежной поддержкой твоего ангела-хранителя. Здоровья, счастья и неистощимой энергии тебе!