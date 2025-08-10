День ангела 10 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 10 августа, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 10 августа

10 августа 2025 поздравьте с именинами Афанасия, Вячеслава, Романа.

Афанасий — древнегреческое происхождение, означает “бессмертный”. В детстве мечтательный, имеет богатое воображение. Во взрослом возрасте становится искренним и настоящим альтруистом.

Вячеслав — древнеславянское имя, переводится как “великая слава”. В детстве суетливый, капризный. Во взрослом возрасте становится справедливым, успешным.

Роман — латинские корни, толкуется как “римский гражданин”. В детстве импульсивный, носит изменчивый характер. Во взрослом возрасте становится жизнелюбивым, семейным.

День ангела 10 августа — душевные поздравления в прозе

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает от всех невзгод и наполняет твою жизнь светом, добром и гармонией. Желаю тебе крепкого здоровья, радости в сердце и исполнения самых заветных мечтаний.

С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель сопровождает тебя на каждом шагу, помогает преодолевать трудности и дарит веру в лучшее. Пусть каждый день приносит новые возможности, вдохновение и тепло души.

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда был рядом, оберегал от беды и наполнял сердце спокойствием и светом. Пусть в жизни царят любовь, гармония и душевное равновесие, а все невзгоды обходят стороной.

С днем ангела! Пусть твой покровитель оберегает тебя и дом твой, дарит мудрость в принятии решений и вдохновляет на добрые поступки. Желаю счастья, тепла и безграничной поддержки от родных и близких.

Поздравляю с днем ангела! Пусть свет твоего ангела-хранителя всегда освещает твой путь, помогает найти правильные ответы и наполняет сердце верой и надеждой. Желаю тебе безграничной радости, душевного спокойствия и больших успехов во всем.