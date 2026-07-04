День ангела 10 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 10 июля / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 10 июля

10 июля 2026 поздравьте с именинами Антона, Георгия, Даниила, Леонтия, Нестора, Александра, Петра, Степана.

Антон — латинское происхождение, значит «вступать в бой». В детстве энергичный. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

Георгий — древнегреческое имя, переводится как «земледелец». В детстве общителен. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

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Даниил — древнееврейские корни, толкуется как «Бог мой судья». В детстве спокоен. Во взрослом возрасте становится решительным.

Леонтий — древнегреческое происхождение, означает «львиный». В детстве настойчив. Во взрослом возрасте становится упорным.

Нестор — древнегреческое имя, переводится как «возвратившись домой». В детстве часто капризный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как «защитник». В детстве смелый. Во взрослом возрасте становится преданным.

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Петр — древнегреческое происхождение, означает «скала». В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Степан — древнегреческое имя, переводится как «венец». В детстве коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

День ангела 10 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 10 июля — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, оберегает от всего плохого, вдохновляет на добрые дела и помогает находить свет даже в самые мрачные дни. Желаю мира в сердце, любви в душе и гармонии в жизни.

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С Днем ангела! Пусть этот особенный день принесет тебе покой, веру и вдохновение. Пусть ангел-хранитель ведет тебя по пути счастья, оберегает каждый шаг и наполняет жизнь теплом, добром и искренними людьми рядом.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный защитник всегда держит над тобой свой светлый щит, отводит беды и сомнения и помогает воплощать в жизнь самые заветные мечты. Желаю здоровья, радости и внутренней силы.

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С Днем ангела тебя! Пусть в твоей жизни всегда будет место для счастья, веры и любви. Пусть ангел-хранитель подсказывает правильные решения, бережет от тревог и наполняет каждый день светом и добром.

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда был рядом — в радости и испытаниях, в покое и переменах. Пусть он дарит тебе уверенность, защиту и благословение на каждом шагу жизненного пути.

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