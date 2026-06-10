День ангела 10 июня: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 10 июня, день ангела / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 10 июня

10 июня 2026 поздравьте с именинами Александра, Алексея, Андрея, Василия, Герасима, Ивана, Игнатия, Илью, Макара, Николая, Павла, Анну, Антонину, Татьяну.

Александр — древнегреческое происхождение, означает «защитник». В детстве смелый, честный. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

Алексей — древнегреческое имя, переводится как «помощник». В детстве энергичный, добрый. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

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Андрей — древнегреческие корни, толкуется как «мужественный». В детстве подвижен, искренний. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве искренний, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится решительным.

Герасим — древнегреческое имя, переводится как «чтимый». В детстве покладистый, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится тактичным.

Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

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Игнатий — латинское происхождение, означает «огненный». В детстве образцовый ученик, жизнерадостный. Во взрослом возрасте становится душой компании.

Илья — древнееврейское имя, переводится как «мой Бог Яхве». В детстве мягкий, безмятежный. Во взрослом возрасте становится импульсивным.

Макар — древнегреческие корни, толкуется как «блаженный». В детстве вежлив, честен. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Николай — древнегреческое происхождение, означает «победитель народов». В детстве непреклонен, спокоен. Во взрослом возрасте становится решительным.

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Павел — латинское имя, переводится как «младший». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Анна — древнееврейские корни, толкуется как «благая». В детстве застенчивая, одаренная. Во взрослом возрасте становится коммуникабельной.

Антонина — древнегреческое происхождение, значит «приобретает взамен». В детстве отзывчива, доверчива. Во взрослом возрасте становится ответственной.

Татьяна — древнегреческое имя, переводится как «управительница». В детстве трудолюбива, справится с любой работой. Во взрослом возрасте становится общительной.

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День ангела 10 июня — душевные поздравления в прозе

День ангела 10 июня — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всего злого, устремляет на верный путь и наполняет сердце спокойствием, верой и любовью. Желаю крепкого здоровья, радости в каждом дне и осуществления самых сокровенных мечтаний.

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С Днем ангела поздравляю! Пусть в твоей жизни всегда будет свет на душе, гармония в сердце и поддержка свыше. Желаю, чтобы ангел-хранитель невидимо держал тебя за руку и помогал преодолевать все жизненные испытания.

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В этот особый день желаю тебе Божьего благословения и небесной защиты. Пусть ангел-хранитель всегда стоит рядом, отвращает невзгоды и дарит уверенность в каждом шаге. Пусть жизнь будет наполнена добром, счастьем и теплом близких людей.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель каждый день вдохновляет тебя на добрые дела, дарит силы в трудные моменты и наполняет сердце верой в лучшее. Желаю мира, согласия, радости и светлых событий в жизни.

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С Днем ангела поздравляю тебя! Пусть судьба будет кроткой, а ангел-хранитель всегда рядом — в радости и испытаниях. Желаю, чтобы в твоей жизни царили любовь, благополучие, душевное спокойствие и счастливые мгновения каждый день.

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