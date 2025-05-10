День ангела 10 мая: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 10 мая, день ангела / © Pixabay

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Кто празднует день ангела 10 мая

10 мая 2025 г. поздравьте с именинами Симеона, Таисию.

Симеон — древнееврейское происхождение, означает “услышанный Господом”. В детстве улыбающийся, спокойный. Во взрослом возрасте становится подвижным, энергичным, трудолюбивым.

Таисия — латинское имя, переводится как “та, что у трона”. В детстве нежная, легкая, светлая девочка. Во взрослом возрасте становится духовным, утонченным, честным, иногда деловым.

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День ангела 10 мая — душевные поздравления в прозе

День ангела 10 мая — душевные поздравления в прозе / © Pixabay

Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда был рядом, защищая от трудностей, помогая в достижении целей и даря вдохновение. Пусть каждый день приносит тебе мир, радость и гармонию!

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Поздравляю тебя с чудесным праздником — твоим Днем ангела! Желаю, чтобы твоим путем всегда вел ангел-хранитель, а сердце наполнялось светом и любовью. Пусть жизнь будет наполнена благословением и благополучием, а душа — спокойствием.

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Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда даровал тебе свою поддержку и защиту. Пусть твой путь будет освещен светом, а каждый новый день приносит только счастье и радость.

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда был с тобой, даря силу и вдохновение в любых обстоятельствах. Пусть твоя жизнь будет наполнена любовью, теплом и гармонией, а сердце — радостью.

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С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя, давая мудрость и силы для достижения больших целей. Желаю, чтобы в твоей жизни было больше чудес, а сердце наполнялось светом и добром.