День ангела 10 мая: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 10 мая, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Кто празднует день ангела 10 мая

10 мая 2026 года поздравьте с именинами Семена, Таисию.

Семен — древнееврейское происхождение, означает «услышанный Богом в молитве». В детстве добр, незлобив. Во взрослом возрасте становится уязвимым, искренним.

Таисия — латинское имя, переводится как «принадлежит богине Исиде». В детстве хрупкая, нежная. Во взрослом возрасте становится творческой, инициативной.

Реклама

День ангела 10 мая — душевные поздравления в прозе

День ангела 10 мая — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всего злого, дарит силу, спокойствие в сердце и веру в лучшее. Желаю здоровья, тепла в душе и светлых людей рядом.

***

С Днем ангела! Пусть твой небесный охранник ведет тебя по пути добра, помогает в сложные моменты и вдохновляет на счастливые свершения. Пусть жизнь будет наполнена гармонией, любовью и светом.

***

Реклама

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда стоит рядом, бережет от невзгод и подсказывает правильные решения. Желаю мира в сердце, радости в каждом дне и исполнении мечтаний.

***

С праздником твоего небесного покровителя! Пусть ангел всегда покрывает тебя своим крылом, защищает от трудностей и дарит вдохновение жить счастливо. Желаю искренних эмоций, крепкого здоровья и душевного уюта.

***

Реклама

Искренние поздравления с Днем ангела! Пусть твой охранник небесный всегда будет рядом, оберегает каждый шаг и наполняет жизнь добром. Желаю тебе светлой судьбы, любви, удачи и внутренней силы.

Новости партнеров