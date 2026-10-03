День ангела 10 октября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 10 октября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 10 октября

10 октября 2026 поздравьте с именинами Андрея, Антона, Василия, Кирилла, Павла, Сергея, Степана, Ефима, Якова.

Андрей — древнегреческое происхождение, означает «мужественный». В детстве энергичный, подвижный. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

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Антон — латинское имя, переводится как «вступать в бой». В детстве привлекателен, умеет притягивать людей. Во взрослом возрасте становится талантливым.

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Василий — древнегреческие корни, толкуется как «царь». В детстве дружелюбный, упорный. Во взрослом возрасте становится решительным.

Кирилл — древнегреческое происхождение, означает «владыка». В детстве активный, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Павел — латинское имя, переводится как «младший». В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Сергей — латинские корни, толкуется как «знатный». В детстве добрый, застенчивый. Во взрослом возрасте становится справедливым.

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Степан — древнегреческое происхождение, означает «венец». В детстве легок в общении, дружелюбен. Во взрослом возрасте становится преданным.

Ефим — древнегреческое имя, переводится как «благородный». В детстве дружелюбный, не эгоистичный. Во взрослом возрасте становится сентиментальным.

Яков — древнееврейские корни, толкуется как «наступать по пятам». В детстве подвижен, имеет хорошо развитую фантазию. Во взрослом возрасте становится самоуверенным.

День ангела 10 октября — душевные поздравления в прозе

День ангела 10 октября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда был рядом, оберегал от невзгод, помогал в важные моменты и наполнял жизнь светом, добром и радостью.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть в жизни будет как можно больше счастливых событий, приятных встреч и исполненных мечтаний. Желаю крепкого здоровья, душевного покоя, любви и благополучия.

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С Днем ангела! Пусть ангел-хранитель защищает тебя на каждом шагу, подсказывает правильный путь и дарит силы преодолевать любые трудности. Желаю мира в сердце, тепла в доме и счастья каждый день.

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Прими самые искренние поздравления с Днем ангела! Желаю, чтобы судьба дарила много поводов для улыбок, рядом всегда были дорогие и искренние люди, а все желания непременно исполнялись.

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Поздравляю с именинами! Пусть твой небесный покровитель всегда поддерживает и оберегает, а жизнь будет исполнена любви, гармонии, удачи и добрых новостей. Желаю светлых мыслей, неистощимой энергии и исполнения самых заветных мечтаний.

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