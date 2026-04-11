День ангела 11 апреля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 11 апреля, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 11 апреля

11 апреля 2026 года поздравьте с именинами Ивана, Николая, Прохора, Петра, Ефима, Иакова.

Иван — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Николай — древнегреческое имя, переводится как «победитель народов». В детстве спокоен, вежлив. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

Прохор — древнегреческие корни, толкуется как «ведущий танец». В детстве предан друг, часто бывает лидером. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Петр — древнегреческое происхождение, означает «скала». В детстве мужественный, добродушный. Во взрослом возрасте становится хорошим организатором.

Ефим — древнегреческое имя, переводится как «благочестивый». В детстве хорошо учится, искренний. Во взрослом возрасте становится честным.

Яков — древнееврейские корни, толкуется как «наступать по пятам». В детстве добр, самоуверен. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

День ангела 11 апреля — душевные поздравления в прозе

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом — тихо подсказывает правильные решения, оберегает от всего злого и наполняет жизнь светом. Желаю тебе внутреннего покоя, гармонии и подлинного благополучия в сердце.

С Днем ангела тебя! Пусть этот особый день напомнит, что ты никогда не сам (а) — рядом есть сила, которая ведет, защищает и поддерживает. Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было место радости, тепла и искренних людей.

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой охранник каждый день дарит вдохновение, уверенность и веру в себя. Желаю, чтобы все дороги вели к счастью, а сердце всегда находило повод для благодарности.

С Днем ангела! Пусть небесная опека станет твоим невидимым щитом в любых жизненных ситуациях. Желаю тебе легкости в делах, ясности мыслей и тепла в душе, которое согревает даже в самые мрачные дни.

Поздравляю с твоим особым днем — Днем ангела! Пусть твой небесный друг всегда ведет тебя по пути света, помогает осуществлять мечты и наполняет жизнь гармонией. Желаю любви, счастья и светлой энергии каждый день.