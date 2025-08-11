- Дата публикации
День ангела 11 августа: кого и как поздравлять с именинами
11 августа 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 11 августа
11 августа 2025 поздравьте с именинами Василия, Макара, Максима, Марка, Александра, Федора, Марию.
Василий — древнегреческое происхождение, означает “царь”. В детстве имеет широкий кругозор, любит учиться. Во взрослом возрасте становится интеллектуалом, его привлекает новизна.
Макар — древнегреческое имя, переводится как “блаженный”. В детстве честный, искренний. Во взрослом возрасте становится справедливым, не любит зависти.
Максим — латинские корни, толкуется как “величайший”. В детстве типичный экстраверт, не вынося одиночества. Во взрослом возрасте становится честолюбивым, гордым.
Марк — латинское происхождение, означает “молоток”. В детстве любит быть кумиром родителей, ждет похвалы. Во взрослом возрасте становится участливым, решительным.
Александр — древнегреческое имя, переводится как “защитник”. В детстве добрый, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится настоящим семьянином, упрямым.
Федор — древнегреческие корни, толкуется как “подарок Бога”. В детстве тихий, робкий. Во взрослом возрасте становится более уверенным в себе, устойчивым.
Мария — древнееврейское происхождение, означает “возлюбленная”. В детстве хорошая, спокойная. Во взрослом возрасте становится искренней, дружелюбной.
День ангела 11 августа — душевные поздравления в прозе
Пусть твой Ангел-хранитель не оставляет тебя ни на миг!
Прошу, пусть оберегает от всего злого, ведет правильным путем и наполняет сердце теплом и покоем.
***
Прошу тебе в этот день тихой радости, крепкого здоровья и Божьего благословения.
Пусть твой небесный покровитель всегда держит тебя за руку!
***
Пусть в день твоего Ангела тебя объявит особенная небесная благодать.
Прошу, пусть свет твоей души никогда не угасает, а каждый день дарит вдохновение и любовь.
***
Прошу, чтобы сегодня и всегда Ангел был рядом — в мыслях, в сердце, в каждом решении.
Пусть он защищает тебя и помогает расти духовно и жизненно.
***
В День ангела искренне прошу тебе мира в душе, гармонии в сердце и добрых людей вокруг.
Пусть твой небесный покровитель сопровождает каждый шаг!