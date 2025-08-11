День ангела 11 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 11 августа, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 11 августа

11 августа 2025 поздравьте с именинами Василия, Макара, Максима, Марка, Александра, Федора, Марию.

Василий — древнегреческое происхождение, означает “царь”. В детстве имеет широкий кругозор, любит учиться. Во взрослом возрасте становится интеллектуалом, его привлекает новизна.

Макар — древнегреческое имя, переводится как “блаженный”. В детстве честный, искренний. Во взрослом возрасте становится справедливым, не любит зависти.

Максим — латинские корни, толкуется как “величайший”. В детстве типичный экстраверт, не вынося одиночества. Во взрослом возрасте становится честолюбивым, гордым.

Марк — латинское происхождение, означает “молоток”. В детстве любит быть кумиром родителей, ждет похвалы. Во взрослом возрасте становится участливым, решительным.

Александр — древнегреческое имя, переводится как “защитник”. В детстве добрый, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится настоящим семьянином, упрямым.

Федор — древнегреческие корни, толкуется как “подарок Бога”. В детстве тихий, робкий. Во взрослом возрасте становится более уверенным в себе, устойчивым.

Мария — древнееврейское происхождение, означает “возлюбленная”. В детстве хорошая, спокойная. Во взрослом возрасте становится искренней, дружелюбной.

День ангела 11 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 11 августа — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Пусть твой Ангел-хранитель не оставляет тебя ни на миг!

Прошу, пусть оберегает от всего злого, ведет правильным путем и наполняет сердце теплом и покоем.

***

Прошу тебе в этот день тихой радости, крепкого здоровья и Божьего благословения.

Пусть твой небесный покровитель всегда держит тебя за руку!

***

Пусть в день твоего Ангела тебя объявит особенная небесная благодать.

Прошу, пусть свет твоей души никогда не угасает, а каждый день дарит вдохновение и любовь.

***

Прошу, чтобы сегодня и всегда Ангел был рядом — в мыслях, в сердце, в каждом решении.

Пусть он защищает тебя и помогает расти духовно и жизненно.

***

В День ангела искренне прошу тебе мира в душе, гармонии в сердце и добрых людей вокруг.

Пусть твой небесный покровитель сопровождает каждый шаг!