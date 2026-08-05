День ангела 11 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 11 августа / © pexels.com

Реклама

Кто празднует день ангела 11 августа

11 августа 2026 поздравьте с именинами Василия, Макара, Максима, Марка, Александра, Федора, Марию.

Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве спокоен, дружелюбен. Во взрослом возрасте становится общительным, искренним.

Реклама

Макар — древнегреческое имя, переводится как «блаженный». В детстве тихий, добрый. Во взрослом возрасте становится вежливым.

Реклама

Максим — латинские корни, толкуется как «величайший». В детстве энергичный, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится подвижным, трудолюбивым.

Марк — латинское происхождение, означает «молоток». В детстве любит быть в центре внимания, эгоистичен. Во взрослом возрасте становится решительным, целенаправленным.

Александр — древнегреческое имя, переводится как «защитник». В детстве смелый, искренний. Во взрослом возрасте становится преданным, щедрым.

Федор — древнегреческие корни, толкуется как «подарок Бога». В детстве нежный, сердечный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, энергичным.

Реклама

Мария — древнееврейское происхождение, означает «возлюбленная». В детстве хорошая, тихая. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, честным.

День ангела 11 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 11 августа — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

С Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает, дарит здоровье, мир, счастье и исполнение всех мечтаний!

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю света в душе, гармонии в сердце, удачи в делах и много счастливых моментов в жизни.

Реклама

***

Искренне поздравляю с именинами! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, помогает преодолевать трудности и ведет по пути добра.

***

С Днем ангела! Пусть каждый день приносит радость, вдохновение, любовь близких и благодать Божию.

***

От всего сердца поздравляю с Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и неисчерпаемого счастья.

Новости партнеров