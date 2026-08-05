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День ангела 11 августа: кого и как поздравлять с именинами
11 августа 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 11 августа
11 августа 2026 поздравьте с именинами Василия, Макара, Максима, Марка, Александра, Федора, Марию.
Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве спокоен, дружелюбен. Во взрослом возрасте становится общительным, искренним.
Макар — древнегреческое имя, переводится как «блаженный». В детстве тихий, добрый. Во взрослом возрасте становится вежливым.
Максим — латинские корни, толкуется как «величайший». В детстве энергичный, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится подвижным, трудолюбивым.
Марк — латинское происхождение, означает «молоток». В детстве любит быть в центре внимания, эгоистичен. Во взрослом возрасте становится решительным, целенаправленным.
Александр — древнегреческое имя, переводится как «защитник». В детстве смелый, искренний. Во взрослом возрасте становится преданным, щедрым.
Федор — древнегреческие корни, толкуется как «подарок Бога». В детстве нежный, сердечный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, энергичным.
Мария — древнееврейское происхождение, означает «возлюбленная». В детстве хорошая, тихая. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, честным.
День ангела 11 августа — душевные поздравления в прозе
С Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает, дарит здоровье, мир, счастье и исполнение всех мечтаний!
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Поздравляю с Днем ангела! Желаю света в душе, гармонии в сердце, удачи в делах и много счастливых моментов в жизни.
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Искренне поздравляю с именинами! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, помогает преодолевать трудности и ведет по пути добра.
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С Днем ангела! Пусть каждый день приносит радость, вдохновение, любовь близких и благодать Божию.
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От всего сердца поздравляю с Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и неисчерпаемого счастья.