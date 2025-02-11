День ангела 11 февраля: кого и как поздравлять с именинами

11 февраля 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 11 февраля

11 февраля 2025 поздравьте с именинами Всеволода, Дмитрия.

Всеволод – славянское происхождение, означает "владеющий миром". В детстве спокоен, не требует внимания. Во взрослом возрасте становится ответственным, трудолюбивым.

Дмитрий — древнегреческое имя, переводится как "посвящённый Деметре". В детстве коммуникабельный и практичный. Во взрослом возрасте становится добродушным, имеет отличное чувство юмора.

День ангела 11 февраля – душевные поздравления в прозе

День ангела 11 февраля – душевные поздравления в прозе / Фото: pixabay.com

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, оберегая от невзгод и ведя светлой дорогой. Желаю радости, внутренней гармонии, крепкого здоровья и благополучия. Пусть в твоем сердце всегда царит вера, любовь и вдохновение!

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С Днем ангела! Пусть твой небесный защитник окутывает тебя своими крыльями, оберегая от всего злого. Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было много тепла, искренних людей, гармонии и исполненных мечтаний. Пусть твоя душа будет исполнена света и любви!

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В этот особый день хочу пожелать тебе мира в душе, радости в сердце и уверенности в завтрашнем дне. Пусть твой ангел-хранитель помогает тебе во всех начинаниях, вдохновляет и оберегает. Пусть в твоей жизни будет много светлых моментов, счастливых событий и подлинного благополучия!

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С Днем ангела! Пусть в твоей жизни будет как можно больше приятных сюрпризов, красивых людей и замечательных событий. Желаю, чтобы твой ангел всегда держал тебя за руку, ведя к свету, добру и счастью. Крепкого здоровья, гармонии и внутреннего покоя!

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твоя жизнь будет наполнена радостью, теплом и уютом. Желаю, чтобы твой ангел всегда помогал тебе в пути, оберегал от всех бед и вдохновлял на новые свершения. Пусть каждый день приносит тебе свет, любовь и гармонию!

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