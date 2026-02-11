День ангела 11 февраля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 11 февраля, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 11 февраля

11 февраля 2026 года поздравьте с именинами Всеволода, Дмитрия.

Всеволод — старославянское происхождение, означает «владеющий миром». В детстве спокоен, сосредоточен, уравновешен, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится терпеливым, настоящим лидером в любой команде.

Дмитрий — древнегреческое имя, переводится как «посвящённый Деметре». В детстве надежен, спокоен, но может быть достаточно капризным. Во взрослом возрасте становится практичным, коммуникабельным мужчиной, открытым для общения.

День ангела 11 февраля — душевные поздравления в прозе

День ангела 11 февраля — душевные поздравления в прозе

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный хранитель всегда оберегал тебя, даровал покой души, вдохновение и тепло сердца. Пусть удача и радость сопровождают каждый день твоей жизни.

***

С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда рядом, подсказывает правильные решения и дарит чувство защищенности. Желаю здоровья, любви и безграничного счастья во всем.

***

Поздравляю с праздником твоего ангела! Пусть в твоей жизни царит гармония, благополучие и светлые моменты, а все невзгоды обходят стороной. Пусть каждый день доставляет радость и вдохновение.

***

С днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда освещал путь во тьме, поднимал настроение в трудные минуты и даровал веру в себя. Пусть твое сердце всегда будет исполнено теплом и любовью.

***

Поздравляю с именинами! Пусть небесный покровитель оберегает тебя от всего злого, вдохновляет на великие свершения и помогает воплощать в жизнь самые заветные мечты. Радости, гармонии и светлых моментов в каждом дне!