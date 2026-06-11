День ангела 11 июня: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 11 июня, день ангела / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 11 июня

11 июня 2026 поздравьте с именинами Варфоломея, Ефрема, Марию.

Варфоломей — древнегреческое происхождение, означает «сын Птолемея». В детстве верный, искренний, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится ответственным, честным.

Ефрем — древнееврейское имя, переводится как «приносящий плоды». В детстве молчалив, спокоен, воспитан. Во взрослом возрасте становится настоящим лидером.

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Мария — древнееврейские корни, толкуется как «возлюбленная». В детстве тихая, добрая, честная. Во взрослом возрасте становится трудолюбивой, добродушной.

День ангела 11 июня — душевные поздравления в прозе

День ангела 11 июня — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всех невзгод, ведет светлым путем и вдохновляет на добрые дела. Желаю крепкого здоровья, внутренней гармонии и ежедневной согревающей сердце радости.

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С Днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда будет поддержка сверху, а ангел-хранитель тихо и невидимо бережет тебя от бед. Желаю тепла в душе, искренних людей рядом и исполнения самых заветных мечтаний.

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Поздравляю со светлым Днем ангела! Пусть твой небесный покров помогает преодолевать трудности, придает силы в важные моменты и дарит веру в лучшее. Пусть в сердце всегда живет покой, любовь и надежда.

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С Днем ангела тебя! Желаю, чтобы каждый день был наполнен добром, светом и благодатью Божией. Пусть ангел всегда держит тебя под своим крылом, а жизнь дарит приятные встречи, счастливые события и хорошие новости.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель ежесекундно будет рядом, защищает от всего злого и устремляет к счастью. Желаю тебе мира в сердце, любви в жизни и неисчерпаемой веры в себя.

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