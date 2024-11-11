День ангела 11 ноября: кого и как поздравлять с именинами

11 ноября 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 11 ноября

11 ноября 2024 поздравьте с именинами Антона, Виктора, Евгения, Максима, Афанасия, Степана, Тимофея, Федора, Якова, Стефанию.

Антон — древнеримское имя, означает "достойный похвалы". В детстве воспитан. Во взрослом возрасте становится покладистым и добрым.

Виктор — латинское происхождение, переводится как "победитель". В детстве носит сильный характер. Во взрослом возрасте становится добродушным.

Евгений — древнегреческие корни, толкуется как "благородный". В детстве сообразительный. Во взрослом возрасте становится скрытным, ничего никому не рассказывает.

Максим — римское имя, означает "величайший". В детстве не верит в свои силы. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, несколько упрямым.

Афанасий — древнегреческое происхождение, переводится как "панацея". В детстве отзывчив. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, ответственным.

Степан — древнегреческие корни, толкуется как "венец". В детстве спокоен. Во взрослом возрасте становится уверенным в своих силах, трудолюбивым.

Тимофей — древнегреческое имя, означает "почитать Бога". В детстве уравновешен. Во взрослом возрасте становится скурпулезным, упорным.

Федор — древнегреческое происхождение, переводится как "подарок Бога". В детстве инициативный. Во взрослом возрасте становится сильным организатором.

Яков — древнееврейские корни, толкуется как "второй по рождению". В детстве оптимистичный. Во взрослом возрасте становится рассудительным, не мстительным.

Стефания – древнегреческое имя, означает "диадема". В детстве умеет скрывать эмоции глубоко в себе. Во взрослом возрасте становится целеустремленным и трудолюбивым.

День ангела 11 ноября – душевные поздравления в прозе

День ангела 11 ноября – душевные поздравления в прозе / Фото: Фото из открытых источников

Поздравляю тебя с отличным праздником! Желаю, чтобы твой ангел всегда был тебе на помощь и вел по жизни светлым и легким путём, исполненным любви и радости.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть этот день принесет тебе море позитива, благословения и тепла от твоего ангела! Желаю тебе удачи во всех делах и исполнения самых заветных желаний.

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть ангел будет твоим верным спутником и защитником на жизненном пути. Желаю радости, здоровья и нескончаемого счастья!

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С Днем ангела! Желаю тебе безграничной удачи, покоя и гармонии в душе. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, и оберегает от всех затруднений.

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой ангел оберегает тебя и дарит безграничное счастье, здоровье и удачу. Желаю тебе мирной и радостной жизни, полной тепла и любви.

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