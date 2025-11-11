День ангела 11 ноября: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 11 ноября, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 11 ноября

11 ноября 2025 поздравьте с именинами Антона, Виктора, Евгения, Максима, Афанасия, Степана, Тимофея, Федора, Якова, Стефанию.

Антон — латинское происхождение, значит “вступать в бой”. В детстве смелый, волевой. Во взрослом возрасте становится оптимистом.

Виктор — латинское имя, переводится как “победитель”. В детстве энергичен, обожает приключения. Во взрослом возрасте становится уязвимым.

Евгений — древнегреческие корни, толкуется как “благородный”. В детстве спокоен, тих. Во взрослом возрасте становится деликатным.

Максим — латинское происхождение, означает “величайший”. В детстве веселый, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится жизнелюбом.

Афанасий — древнегреческое имя, переводится как “бессмертный”. В детстве бескорыстный, искренний. Во взрослом возрасте становится щедрым.

Степан — древнегреческие корни, толкуется как “венец”. В детстве прост, легок в общении. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Тимофей — древнегреческое происхождение, означает “прославляющий Бога”. В детстве беззаботный, веселый. Во взрослом возрасте становится надежным.

Федор — древнегреческое имя, переводится как “подарок Бога”. В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Яков — древнееврейские корни, толкуется как “наступать на пятки”. В детстве непоседливый, добрый. Во взрослом возрасте становится доверчивым.

Стефания — древнегреческое происхождение, означает “диадема”. В детстве уверена в себе, умна. Во взрослом возрасте становится прагматичной.

День ангела 11 ноября — душевные поздравления в прозе

Желаю, чтобы твой небесный покровитель ежедневно поддерживал тебя во всех начинаниях, оберегал от всего недоброго и даровал свет, вдохновение и внутреннее спокойствие.

***

Пусть он всегда шагает рядом, ведет по правильному пути, укрепляет веру в себя и помогает обретать радость в каждом дне.

***

Пусть жизнь щедро дарит тебе благополучие, гармонию и удачные решения, а ангел всегда подставляет свое крыло в моменты, когда это больше всего нужно.

***

Пусть твое сердце будет наполнено теплом и любовью, а небесный защитник ведет тебя по пути успеха, вдохновения и счастливых событий.

***

Желаю внутреннего равновесия, силы духа и веры в собственные мечты. Пусть ангел всегда хранит тебя, помогает преодолевать любые трудности и щедро благословляет на добрые дела.