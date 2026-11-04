День ангела 11 ноября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 11 ноября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 11 ноября

11 ноября 2026 года поздравьте с именинами Антона, Виктора, Евгения, Максима, Афанасия, Степана, Тимофея, Федора, Якова.

Антон — латинское происхождение, значит «вступать в бой». В детстве творческий, храбрый. Во взрослом возрасте становится выборочным.

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Виктор — латинское имя, переводится как «победитель». В детстве душевный, тихий. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

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Евгений — древнегреческие корни, толкуется как «благородный». В детстве эрудированный, нерешительный. Во взрослом возрасте становится сентиментальным.

Максим — латинское происхождение, означает «величайший». В детстве умеет привлекать к себе внимание, веселый. Во взрослом возрасте становится жизнерадостным.

Афанасий — древнегреческое имя, переводится как «бессмертный». В детстве спокоен, воспитан. Во взрослом возрасте становится бескорыстным.

Степан — древнегреческие корни, толкуется как «венец». В детстве энергичный, подвижный. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

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Тимофей — древнегреческое происхождение, означает «прославляющий Бога». В детстве замкнут, сдержан. Во взрослом возрасте становится верным.

Федор — древнегреческое имя, переводится как «подарок Бога». В детстве тихий, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Яков — древнееврейские корни, толкуется как «наступать по пятам». В детстве дружелюбный, привлекательный. Во взрослом возрасте становится ярким.

День ангела 11 ноября — душевные поздравления в прозе

День ангела 11 ноября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда оберегал от бед, помогал находить правильные решения и прибавлял сил в непростые моменты. Пусть в сердце живет покой, в душе царит гармония, а рядом будут люди, с которыми легко и радостно. Здоровья, счастья, любви и исполнения самых заветных мечт!

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С Днем ангела! Пусть этот день принесет много приятных эмоций, искренних ухмылок и добрых слов. Желаю, чтобы каждый день даровал новые возможности, родные люди согревали своими заботами, а судьба приятно удивляла. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, бережет от всего зла и ведет к счастливой жизни!

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и радости в каждом дне. Пусть ангел-хранитель защищает от тревог, помогает преодолевать трудности и оберегает всех, кто тебе дорог. Пусть в жизни будет больше счастливых событий, поводов для улыбок и исполненных желаний!

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С Днем ангела! Пусть твой небесный защитник всегда освещает жизненный путь, дарит уверенность в своих силах и помогает не терять веры в добро. Желаю, чтобы в доме царили уют и достаток, в семье любовь и взаимопонимание, а в сердце надежда на лучшее. Пусть все добрые начинания приносят хорошие результаты, а жизнь щедро дарит счастливые мгновения!

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От всего сердца поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был надежной защитой, помогал обходить жизненные невзгоды и подсказывал путь к мечтам. Пусть каждое утро начинается с хороших новостей, каждый день приносит что-то хорошее, а каждый вечер дарит уют и покой. Желаю здоровья, искренней любви, верных друзей, семейного тепла и много поводов для счастья! Пусть все задуманное осуществляется, а судьба будет благосклонна к тебе.

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