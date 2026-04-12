День ангела 12 апреля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 12 апреля, день ангела

Кто празднует день ангела 12 апреля

12 апреля 2026 поздравьте с именинами Василия, Давида, Ивана, Сергея, Марфу, Марию.

Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве бескорыстный, верный друг. Во взрослом возрасте становится уверенным в своих силах.

Давид — древнееврейское имя, переводится как «любимец Бога». В детстве уравновешенный, тихий. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.

Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как «милость Божия». В детстве воспитан, спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Сергей — латинское происхождение, означает «знатный». В детстве робок, вежлив. Во взрослом возрасте становится смелым.

Марфа — древнеарамейское имя, переводится как «хозяйка». В детстве легкая нравом, дружелюбная. Во взрослом возрасте становится прямолинейной.

Мария — древнееврейские корни, толкуется как «возлюбленная». В детстве тихая, спокойная. Во взрослом возрасте становится трудолюбивой.

День ангела 12 апреля — душевные поздравления в прозе

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда оберегает тебя, дарит покой в сердце и ведет жизненным путем. Желаю света, радости и безграничного счастья в каждом дне.

***

С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, помогает принимать правильные решения и дарит чувство защищенности и тепла. Желаю здоровья, гармонии и радости во всем, что делаешь.

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть этот день принесет мир в душу, вдохновение для новых дел и веру в свои силы. Пусть твой небесный покровитель предохраняет тебя от невзгод и ведет к светлому будущему.

***

С днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда был рядом, помогал преодолевать трудности и наполнял жизнь теплом и светом. Пусть в сердце царит покой, а каждый день доставляет радость и новые возможности.

***

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный хранитель подсказывает правильные пути, оберегает от неприятностей и вдохновляет на добрые поступки. Желаю счастья, любви и безграничного благополучия в каждом моменте жизни.